Super Mario Bros Wonder: come funzionano le trasformazioni del Fiore Meraviglia

Nessuno se la piglia se cambia il mondo col Fiore Meraviglia: ecco come sfruttare le trasformazioni inusuali di Super Mario Bros Wonder

Chiunque conosca le avventure del baffone saprà bene come funzionano le varie trasformazioni del caso, ma in Super Mario Bros Wonder occorre adoperarsi più del solito a causa del nuovo arrivato, il Fiore Meraviglia. Non parliamo infatti dei consueti power-up; si tratta piuttosto di potenziamenti temporanei, analoghi a quelli visti in Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon. Siamo qui proprio per questo: vogliamo spiegarvi come funzionano le nuove forme di Mario, Luigi e compagnia cantante (o meglio, saltellante). Faremo anche qualche piccolo spoiler, ma Fiori a parte non aspettatevi di venire sconvolti particolarmente. Si ricomincia: bando agli indugi e here… we… go! Again.

Power-up veri e propri | Le trasformazioni del Fiore Meraviglia di Super Mario Bros Wonder

Ma sì, il Fiore Meraviglia può aspettare: parliamo un pochino delle trasformazioni “normali” di Super Mario Bros Wonder, vi va? Benissimo: sono già state rivelate tutte prima dell’uscita del gioco. Ne abbiamo parlato trattando il Direct a tema e ci siamo ripetuti con l’anteprima, e sapete com’è: fatto trenta…

Super Fungo: la trasformazione più basilare raddoppia l’altezza del personaggio, permette di incassare un colpo senza morire, consente di sfondare i blocchi con una sederata dall’alto o un salto dal basso e aumenta la portata verticale dei salti. La spilla Super fungo automatico permette di iniziare il livello con il suo effetto.

la trasformazione più basilare raddoppia l’altezza del personaggio, permette di incassare un colpo senza morire, consente di sfondare i blocchi con una sederata dall’alto o un salto dal basso e aumenta la portata verticale dei salti. La spilla permette di iniziare il livello con il suo effetto. Fiore di Fuoco: l’altra trasformazione old-school presente nel gioco. Oltre a rimescolare i colori nel vestiario dei personaggi, il Fiore di Fuoco consente di lanciare palle di fuoco rimbalzanti (due alla volta, finché non sbattono contro qualcuno) con il tasto per correre.

l’altra trasformazione old-school presente nel gioco. Oltre a rimescolare i colori nel vestiario dei personaggi, il Fiore di Fuoco consente di lanciare palle di fuoco rimbalzanti (due alla volta, finché non sbattono contro qualcuno) con il tasto per correre. Super Stella: l’altra altra trasformazione classica. Vi rende invincibili per un breve lasso di tempo, a meno che non tocchiate un’altra stella prima. Cosa molto probabile, quando è attivo un Fiore Meraviglia come nel terzo livello, All’inseguimento degli Smammoli.

l’altra altra trasformazione classica. Vi rende invincibili per un breve lasso di tempo, a meno che non tocchiate un’altra stella prima. Cosa molto probabile, quando è attivo un Fiore Meraviglia come nel terzo livello, All’inseguimento degli Smammoli. Frutto elefante: con questo power-up, al grido di “Wowie zowie!” i personaggi raddoppieranno anche in larghezza , potendo così superare in corsa pure i baratri da due monete di diametro. Potrete inoltre colpire con la proboscide usando il tasto per correre e, se avete immagazzinato acqua, buttarla in giro per innaffiare i fiori.

con questo power-up, al grido di “Wowie zowie!” , potendo così superare in corsa pure i baratri da due monete di diametro. Potrete inoltre colpire con la proboscide usando il tasto per correre e, se avete immagazzinato acqua, buttarla in giro per innaffiare i fiori. Fiore bolla: il pulsante di corsa vi permetterà di lanciare bolle in linea più o meno retta, che ingloberanno i nemici vicini per dissolverli e trasformarli in monete (in modo analogo a Baby Yoshi Blu da New Super Mario Bros. U Deluxe). Le bolle possono inoltre oltrepassare i muri e, prima che scoppino, venire usate come trampolini a mezz’aria se riuscite a saltare sulle bolle.

il pulsante di corsa vi permetterà di lanciare bolle in linea più o meno retta, che ingloberanno i nemici vicini per dissolverli e trasformarli in monete (in modo analogo a Baby Yoshi Blu da New Super Mario Bros. U Deluxe). Le bolle possono inoltre oltrepassare i muri e, prima che scoppino, venire usate come trampolini a mezz’aria se riuscite a saltare sulle bolle. Fungo trivella: piaccia o no, prima di aver finito il terzo mondo questo power-up lo vedrete col binocolo. Consente di infilarsi nei soffitti e di colpire i nemici quando si spicca un balzo, in modo identico al guscio di Koopistrice in testa da Maker 2. Similarmente, usando il power-up con uno schianto a terra, è possibile passare sottoterra come delle simpaticissime talpe. Certi blocchi di cristallo si possono rompere solo così.

Sfruttare una trasformazione al meglio | Le trasformazioni del Fiore Meraviglia di Super Mario Bros Wonder

Permetteteci di condividere con voi un segretuccio: a meno che non vi divertiate a saltare di palo in frasca con il Mondo Speciale (non che sia qualcosa allo stesso livello della Star Road da World per SNES, quindi non aspettatevi di tagliare dritti fino a fine gioco), il level design si preoccupa di darvi modo di acclimatarvi con i controlli per ogni nuova mutazione. Sempre. Questo significa che molto difficilmente vi troverete un nuovo schema di controlli tra le mani senza avere il tempo materiale di reagire. Persino Dove osano gli Attaccondor, il livello che introduce la camminata sui muri in stile Zelda, evita di mettervi subito in situazioni di vita o di morte. Ciò detto, pur non esistendo più il timer (un concetto ormai vecchiotto), alcune fasi dei Fiori Meraviglia sono a tempo: tenete d’occhio il numero in alto al centro!

La lista che aspettavate | Le trasformazioni del Fiore Meraviglia di Super Mario Bros Wonder

Abbiamo indugiato anche troppo: ecco in cosa vi potete trasformare una volta toccato un Fiore Meraviglia.

Goomba: vi trasformate in un Goomba, permettendovi così di camminare sulle spine . Avete però dei salti estremamente limitati , così come lo è la vostra velocità di movimento ; in aggiunta, alcuni nemici come le (maledettissime) Squalamandre cercheranno di eliminarvi senza troppe cerimonie, quindi dovrete nascondervi dietro gli alberi.

vi trasformate in un Goomba, permettendovi così di . Avete però dei , così come lo è la vostra ; in aggiunta, alcuni nemici come le (maledettissime) Squalamandre cercheranno di eliminarvi senza troppe cerimonie, quindi dovrete nascondervi dietro gli alberi. Piattaforma soffice: vi trasformerete in una piattaforma soffice (livello Su e giù sulle piattaforme soffici, sul Monte Puff Puff). Verrete pertanto schiacciati a ogni peso in eccesso su di voi. Appiattirvi del tutto significa farvi perdere una vita, quindi usate i vostri (decenti) salti e muovetevi per procedere nel livello.

vi trasformerete in una piattaforma soffice (livello Su e giù sulle piattaforme soffici, sul Monte Puff Puff). Verrete pertanto schiacciati a ogni peso in eccesso su di voi. Appiattirvi del tutto significa farvi perdere una vita, quindi usate i vostri (decenti) salti e muovetevi per procedere nel livello. Salterino: diventerete un Salterino, godendo dunque di salti astronomici (qui sotto).

diventerete un Salterino, godendo dunque di salti astronomici (qui sotto). Gelatino: la vostra forma gelatinosa vi consente di appiccicarvi a muri e soffitti, oltre a poter nuotare nella materia molliccia molto più facilmente.

la vostra forma gelatinosa vi consente di appiccicarvi a muri e soffitti, oltre a poter nuotare nella materia molliccia molto più facilmente. Forma allungata: se riuscite ad uscire indenni da A cavallo dei Biceratopi, potrete avere un assaggio di questa trasformazione già nel primo mondo con il livello in silhouette Gli Estenzi della Foresta Crepuscolo. Abbassandovi tornerete (più o meno) normali, ma in generale aspettatevi di saltare un po’ più in alto. E, naturalmente, di dover evitare nemici molto, molto più alti.

se riuscite ad uscire indenni da A cavallo dei Biceratopi, potrete avere un assaggio di questa trasformazione già nel primo mondo con il livello in silhouette Gli Estenzi della Foresta Crepuscolo. Abbassandovi tornerete (più o meno) normali, ma in generale aspettatevi di saltare un po’ più in alto. E, naturalmente, di dover evitare nemici molto, molto più alti. Palloncino: se in Super Mario Maker 2 avete usato il Palloncino-P, sapete già cosa aspettarvi. Tenete premuto il tasto per saltare per spingervi in avanti e la leva analogica, o la croce direzionale, per virare. Le sezioni con il palloncino sono generalmente soggette a un timer.

se in Super Mario Maker 2 avete usato il Palloncino-P, sapete già cosa aspettarvi. Tenete premuto il tasto per saltare per spingervi in avanti e la leva analogica, o la croce direzionale, per virare. Le sezioni con il palloncino sono generalmente soggette a un timer. Scudo: godrete di uno scudo in grado di sconfiggere istantaneamente i nemici, oltre a poter nuotare nella lava. Un attimo, cosa–?!

godrete di uno scudo in grado di sconfiggere istantaneamente i nemici, oltre a poter nuotare nella lava. Un attimo, cosa–?! Metallo: oltre all’effetto laminato sul vostro corpo, potrete condurre l’elettricità. Questa forma è accompagnata da un remix del tema di Mario Metallo da Super Mario 64.

Aspetta, e poi?

Gli altri effetti che il Fiore Meraviglia sortisce in Super Mario Bros Wonder esulano dalle trasformazioni, alterando invece il livello stesso o i nemici in esso presenti. Tenete conto che i Fiori portano ad ottenere i Semi, ai quali i completisti tra voi dovranno mirare per forza di cose. Alcuni dettagli, come ad esempio i nomi dei livelli in cui troverete queste nuove forme, ve li abbiamo già anticipati, ma il gioco è ancora troppo, troppo giovane per fare spoiler a buon mercato. Motivo per il quale ci congediamo qui, prima di lasciarci sfuggire dell’altro prima che esca la nostra recensione! Come quella volta che, in quel livello, succede quella cosa là e poi…

