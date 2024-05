Lecce-Atalanta: dove vedere la partita?

Due compagini differenti che hanno ormai detto molto in questa stagione. Ma dove vedere Lecce-Atalanta? Scopriamolo insieme in questo articolo

Punto fermo del nuovo mondo del calcio, i diritti tv hanno ottenuto un posto di rilievo. Un segnale evidente di questo mutamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima riesca a vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un punto a favore per le società, che godono di introiti e sponsor, ma al contempo diviene un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare molte notizie in merito alle sfide in programma. Per questo l’articolo in questione assume un valore importante: spiegare dove vedere Lecce-Atalanta e quali saranno i protagonisti dell’incontro.

La giornata 37 mette a disposizione punti importanti per ambo i club, nonostante le loro situazioni in classifica siano abbastanza definite.

Dove vedere Lecce-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

A quota 37 punti, il Lecce è al tredicesimo posto con ben cinque lunghezze sulla zona retrocessione. I salentini possono definirsi salvi e soddisfatti a metà, a causa di netti cali durante la stagione. In quinta posizione con 63 punti, l’Atalanta ha perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ma cerca di guardare avanti con due chiari obiettivi: confermare la qualificazione alla Champions e vincere la finale di Europa League. Scopriamo dunque dove poter vedere Lecce-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è guadagnata una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN ha modo di garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con il quale l’utente può utilizzare l’app da due dispositivi contemporaneamente. Basterà così cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando al mondo Sky, la carta dei servizi è totalmente diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre gare per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono i confronti dei club esteri e gli impegni europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, sarà opportuno compiere alcune azioni prima di cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Lecce-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 18 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Via del Mare di Lecce. Si ricorda di utilizzare una VPN durante la propria navigazione su internet.

Pronti a gustarsi il match, servirà soltanto decidere se farlo comodamente seduti sul divano davanti alla televisione oppure scaricare l’applicazione da un qualunque dispositivo.

Lecce-Atalanta, probabili formazioni

I ragazzi di Gotti vogliono chiudere al meglio, gli uomini di Gasperini hanno ancora qualcosa da dimostrare.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere

Chi delle due si prenderà i punti a disposizione? Diteci cosa ne pensate. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.