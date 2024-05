Huawei annuncia HUAWEI Band 9: la smartband che ridefinisce il benessere

Huawei ha presentato la HUAWEI Band 9, una smartband compatibile con iOS e Android che offre funzionalità avanzate per sport e fitness, ridefinendo l’esperienza d’uso grazie alla sua leggerezza e comfort

La HUAWEI Band 9 include la tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0 per un monitoraggio dettagliato del sonno, contribuendo a una migliore gestione del riposo. Vanta un design elegante e una batteria che dura fino a 14 giorni.

Design elegante e avanzato per un dispositivo leggero e sottile

I cinturini, apprezzati per leggerezza, comodità e praticità, rendono l’esperienza d’uso della HUAWEI Band 9 ancora più confortevole, con un peso di soli 14 grammi. Nonostante lo spessore di 8,99 mm, il dispositivo integra moduli di rilevamento ottico PPG, un sensore di movimento a 9 assi e un sensore di luce ambientale migliorato. Il design tridimensionale, con cornice ultrasottile e schermo in vetro curvo 2.5D, combina uno schermo AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368, offrendo una qualità visiva eccellente.

La HUAWEI Band 9 è disponibile in cinque colori: Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue. I cinturini in fluoroelastomero garantiscono durata e comfort, mentre il cinturino Blue utilizza tessuto jacquard in nylon antibatterico per maggiore sicurezza e comfort. Grazie alla tecnologia di sgancio rapido, i cinturini possono essere cambiati in soli 3 secondi. La HUAWEI Band 9 offre oltre 10.000 quadranti esclusivi tramite l’app Watch Face Store di HUAWEI Health, con opzioni che soddisfano sia chi vuole personalizzare il proprio stile sia chi cerca soluzioni pratiche.

Secondo una ricerca, il 49% della popolazione globale è insoddisfatto della qualità del proprio sonno e milioni di persone soffrono di disturbi del sonno. La sfida attuale è perfezionare i dispositivi per un monitoraggio accurato della qualità del sonno e dei disturbi associati.

In questo contesto, la HUAWEI Band 9 si distingue con la tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0, che offre funzionalità avanzate per monitorare tutte le fasi del sonno, aiutando le persone a comprendere meglio il proprio riposo. Inoltre, include il monitoraggio della respirazione durante il sonno, rilevando eventuali interruzioni per migliorare la tranquillità notturna. La HUAWEI Band 9 supporta anche HUAWEI TruSeen 5.5, insieme a un sensore PPG ad alte prestazioni, per monitorare il battito cardiaco e l’ossigeno nel sangue durante la notte. Filtrando le interruzioni della respirazione con risultati che vanno da normali a elevati, il dispositivo fornisce suggerimenti per migliorare la gestione del sonno e identificare precocemente possibili rischi.

Oltre a questo, con HUAWEI TruSeen 5.5, la HUAWEI Band 9 può monitorare altri parametri di benessere, tra cui stress, ciclo mestruale e analisi dell’aritmia, confermandosi uno dei dispositivi più avanzati proposti da Huawei fino a oggi.

Equipaggiata con Anelli Attività aggiornati, suddivisi in modalità “Movimento”, “Esercizio” e “In piedi”, che incoraggiano quotidianamente gli utenti a mantenere sane abitudini di esercizio fisico. Gli Anelli Attività di nuova generazione permettono di visualizzare facilmente statistiche giornaliere come numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e durata dell’esercizio. L’app HUAWEI Health offre riassunti settimanali delle attività e dei risultati degli Anelli Attività, trasformando ogni obiettivo raggiunto in una vittoria.

La HUAWEI Band 9 include un sistema di allenamento professionale basato sull’algoritmo HUAWEI TruSport, che fornisce dati completi sulle attività di corsa, come passo, frequenza cardiaca e distanza percorsa. L’algoritmo valuta anche l’indice di capacità di corsa, il carico di allenamento, il tempo di recupero e la frequenza cardiaca di recupero. Supporta 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e salto con gli sci. Il sensore ad alta precisione a 9 assi aggiornato migliora la precisione del monitoraggio per attività come il nuoto, analizzando bracciate, vasche e distanza percorsa.

Uno stile di vita sano a portata di mano

La HUAWEI Band 9 offre una batteria di lunga durata con supporto per la ricarica rapida: una carica di 5 minuti garantisce 2 giorni di utilizzo, mentre una di 45 minuti la ricarica completamente. La batteria può durare fino a 14 giorni con un uso leggero, 9 giorni con un uso tipico e fino a 3 giorni in modalità AOD.

Le funzioni smart della HUAWEI Band 9 includono controllo della musica, scatto a distanza, notifiche (app, e-mail, social) e risposte rapide ai messaggi con testo ed emoji per le app di messaggistica più diffuse. La Health Community, disponibile tramite l’app HUAWEI Health, permette di condividere i dati di salute con amici e familiari, avvisandoli in caso di anomalie. La band presenta anche una funzione di torcia colorata, aggiungendo un elemento pratico e divertente per la vita quotidiana. È compatibile con EMUI, iOS e Android, offrendo un monitoraggio accurato, allenamento scientifico e comfort agli utenti di smartphone con diversi sistemi operativi.

Prezzo e Disponibilità

La HUAWEI Band 9 è disponibile dal 15 aprile su Huawei Store al prezzo di 59,00 euro. Fino al 12 maggio, è valida un’offerta speciale che permette di acquistare un secondo HUAWEI Band 9 con uno sconto di 20,00 euro.

Che ne pensate di questo nuovo HUAWEI Band 9 ? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!