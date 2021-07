Final Fantasy Pixel Remaster: Square-Enix parla di feature e piattaforme

Square-Enix alza il velo sulle piattaforme e sulle feature di Final Fantasy Pixel Remaster: ecco cosa ce li farà bramare su console

In un recente tweet che troverete a metà articolo, il sempre vigile e attivo Nibellion ha riassunto una sessione di botta e risposta in cui Square-Enix ha toccato due argomenti caldi per Final Fantasy Pixel Remaster: le feature e le piattaforme. Partendo dalla scelta discussa (comprensibilmente) di limitare queste ultime a Steam, Android e iOS, è possibile che questi curatissimi remake sbarchino anche su console… se c’è abbastanza richiesta. Non è chiaro se dovremo esprimere le nostre preghiere su tastiera o aprendo il portafogli sui marketplace.

Dopo le piattaforme, le feature: Square-Enix parla di Final Fantasy Pixel Remaster

Piattaforme permettendo, parecchie buone idee sono state riversate da Square-Enix in Final Fantasy Pixel Remaster. La prima è una spintarella sul fattore equilibrio: potremmo non rivedere più i mostri troppo cresciuti (di livello) in quel punto della mappa nel primo episodio. In seguito, come già sapevamo, Kazuko Shibuya ha curato come sempre la pixel art di tutti i nuovi sprite del gioco. Anche il comparto audio è stato rivisto, sia dal team degli effetti sonori che dal leggendario Nobuo Uematsu.

More on Pixel Remaster games – new Monster Book registers monsters you encounter in a list and allows you to mark them on a map

– new sound player allows you to play all BGM from the start

– gallery feature (contains almost all Amano illustrations)

– keyboard/controller support pic.twitter.com/bb5OQJMkyF — Nibel (@Nibellion) July 20, 2021

Parlando proprio di lui, la sua musica sarà già disponibile per l’ascolto già all’inizio di ogni avventura con un comodo test audio. Come per ogni riedizione dei capitoli classici, anche stavolta il Bestiario torna in grande spolvero già da inizio gioco e con la possibilità di segnare i mostri sulla mappa. Parlando di musei da guardare, anche l’arte di Yoshitaka Amano (autore del design dei loghi di ogni capitolo della serie) sarà disponibile da subito in un’apposita galleria. Ultima, ma non ultima, la pernacchia verso tutti noi che aspettiamo l’annuncio per console: le versioni finora annunciate supportano controller e tastiera.

