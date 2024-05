Amazfit Active ottiene il più recente upgrade di Zepp Flow

L’Amazfit Active si aggiorna per soddisfare gli individui che abbracciano un’attiva e sana routine quotidiana, che valorizzano un’estetica raffinata e sobria e che cercano di sfruttare i vantaggi tangibili dell’intelligenza artificiale

Il sistema Zepp Flow, integrato nell’OS Zepp, si basa su un’IA generativa per consentire il controllo vocale dello smartwatch. Gli utenti non devono più interagire manualmente con lo smartwatch per svolgere varie funzioni, rendendo l’esperienza utente più intuitiva.

Innovazioni per l’Amazfit Active

Da ora in poi, basterà fare una domanda semplice per regolare le impostazioni di sistema, gestire le notifiche, controllare il meteo, consultare ricette salutari o monitorare gli allenamenti preferiti. Grazie all’IA generativa basata sui Large Language Models (LLM), gli utenti possono comunicare in modo naturale senza dover usare comandi complessi o specifici.

Zepp Flow è compatibile con gli smartwatch Amazfit Active e Amazfit Balance e supporta diverse lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano.

Con l’aggiornamento a Zepp OS 3.5, gli utenti diAmazfit Active potranno anche ricevere e visualizzare foto e grafiche tramite WhatsApp. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità sportive come “Arrampicata” ed “Escursione”, ampliando così le opzioni di allenamento a disposizione degli utenti.

In precedenza, un aggiornamento ha aggiunto la possibilità di creare piani di allenamento personalizzati tramite Zepp Coach per distanze di 3 KM, 5 KM e 10 KM, nonché la misurazione delle prestazioni durante l’allenamento e una preview cardio immediata dopo l’esercizio.

Le caratteristiche di Amazfit Active includono un display HD AMOLED da 1,75″ con rivestimento anti-impronta, un design leggero e sottile, una lunga durata della batteria fino a 30 giorni in modalità risparmio energetico, e monitoraggio continuo 24/7 della frequenza cardiaca, dello stress, del sonno e della saturazione del sangue. Tra le funzioni aggiuntive ci sono la Readiness che monitora il recupero fisico e mentale, Zepp Aura che aiuta nell’addormentamento e supporta la meditazione, e Zepp Coach che fornisce sessioni di allenamento personalizzate.

Amazfit Active è dotato di GPS preciso, è impermeabile fino a 5 ATM e consente di inviare dati di allenamento a diverse piattaforme esterne tramite l’app Zepp, inclusi Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive e Strava.

Per quanto riguarda i colori, Amazfit Active è disponibile nelle varianti Black, Pink che costa 129,90 euro, e Purple Lavender, costa 149,90 euro, con quest’ultima che include un cinturino in pelle vegana.

Zepp Health ha inoltre creato un nuovo cinturino in nylon per il modello Purple, venduto separatamente, al prezzo di 29,90 euro e offre nuove watch faces che si abbinano al colore e al design del prodotto.

Che ne pensate dell’ Amazfit Active? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!