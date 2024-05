Hawkeye: la stagione 2 avrà Trickshot come villain

L‘annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma è questione di tempo. La serie tv dedicata all’arciere degli Avengers Clint Barton, meglio conosciuto come Hawkeye, avrà una stagione 2 e sarà ispirata alla storia di un adrenalinico film d’azione del 2011

Non si è più parlato del futuro di Clint Barton nel futuro dell’MCU, specialmente dopo l’incidente avvenuto a Jeremy Renner con lo spazzaneve. Un incidente che è stato quasi mortale per l’attore, finendo in ospedale e incapace di camminare per diversi mesi, tutto per salvare suo nipote che stava per essere investito. Un vero eroe, quindi, un Avenger anche nella vita vera. Ma nonostante questo, le cose possono essere cambiate. Un noto insider, MyTimeToShineHello, ha pubblicato un post su X dove parla della stagione 2 di Hawkeye. La seconda stagione si ispira al film The Raid e vede Clint e Kate bloccati in un unico luogo e costretti a trovare un modo per uscire sani e salvi.

Barney Barton sarà il villain della stagione 2 di Hawkeye

Il villain principale della seconda stagione di Hawkeye sarà Barney Barton, il fratello maggiore di Clint. Nei fumetti il personaggio è un ex agente dell’FBI che è stato addestrato dallo stesso maestro di Clint e assume poi l’identità di Trickshot. Trickshot nei fumetti diventa uno dei nemici principali degli Avengers e usa delle frecce molto letali e trucchi molto subdoli, incluse le frecce esplosive e le frecce bola. Questo potrebbe essere un incipit di trama molto interessante e che sicuramente vedrà un altro coinvolgimento emotivo del protagonista. Ma non solo, il villain stesso sembra molto interessante e sicuramente metterà alle strette il nostro eroe protagonista, che di problemi personali ne sta affrontando già fin troppi, ancora ad elaborare la morte della sua migliore amica Natasha Romanoff.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere questa storia raccontata nella seconda stagione di Hawkeye? Diteci la vostra con un commento! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e tanto altro dal cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.