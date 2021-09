PlayStation Showcase: Grand Theft Auto 5 si mostra su PS5

Grand Theft Auto 5 si mostra in azione su PS5 in occasione del PlayStation Showcase e riceve anche una nuova finestra di lancio ufficiale

Tra i protagonisti dell’atteso PlayStation Showcase che si è tenuto nella serata di ieri, troviamo anche il celebre Grand Theft Auto 5, che si è andato ad aggiungere a tutti i titoli mostrati nel corso dell’evento. L’occasione è stata utile per vedere il gioco Rockstar in azione su PS5, ed al trailer dedicato sono state accompagnate anche alcune informazioni in merito all’ennesima iterazione del best seller della serie.

PlayStation Showcase – Trailer e dettagli per la versione current gen di Grand Theft Auto 5

Tra gli elementi che era lecito aspettarsi dalla versione PS5 (e ovviamente anche Xbox Series X/S) del titolo, troviamo naturalmente un comparto grafico migliorato, seppur non in grado di segnare uno stacco così netto con quanto visto sulle vecchie console. Le novità, comunque, non si limiteranno soltanto ad un rinnovato aspetto visivo, ma grazie alla velocità degli SSD delle console sarà possibile passare istantaneamente da un personaggio all’altro. Confermati anche alcuni aggiustamenti al gameplay, così da renderlo ancora più dinamico, ma anche altre novità.

Non tutte le notizie relative al gioco, però, sono risultate positive, dato che il PlayStation Showcase è servito anche a confermare il rinvio del gioco, che non uscirà più il prossimo 11 Novembre. La nuova finestra di lancio è attualmente fissata ad un generico Marzo 2022, ma siamo certi che nelle prossime settimane Rockstar o Take-Two saranno in grado di fornire nuovi aggiornamenti in merito.

Che cosa ne pensate di questa nuova incarnazione del gioco?