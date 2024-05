The Witcher stagione 4: diffuse le foto del nuovo Geralt di Liam Hemsworth

In The Witcher stagione 4, il personaggio di Geralt verrà interpretato da Liam Hemsworth, che prende il posto di Henry Cavill

Nuove immagini trapelate dal set della di The Witcher stagione 4 offrono il primo sguardo a Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, il protagonista della serie. L’attore australiano ha preso il posto di Henry Cavill, che ha lasciato il ruolo a sorpresa lo scorso anno, generando un misto di curiosità e scetticismo tra i fan. Le foto, pubblicate da Metro e SplashNews, mostrano Hemsworth con la caratteristica parrucca bianca di Geralt e diversi abiti, tra cui la famosa armatura dello strigo e un abbigliamento più casual. Ciò suggerisce una varietà di situazioni e ambientazioni nella nuova stagione. Alcuni scatti ritraggono anche Anya Chalotra, che interpreta Yennefer di Vengerberg, in un abito elegante, lasciando intuire possibili sviluppi nella relazione tra i due personaggi.

The Witcher stagione 4: Liam Hemsworth nei panni dello strigo

L’aspetto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt sembra fedele all’immagine che i fan hanno del personaggio, con alcune differenze nel costume che potrebbero indicare un cambio di stile per il personaggio o un’evoluzione nella trama. Le foto mostrano anche Hemsworth in scene d’azione a cavallo, anche se non è chiaro se si tratti dell’attore o di una controfigura. L’ambientazione delle scene sembra essere un bosco, cosa che suggerisce che Geralt si troverà ad affrontare nuove sfide e creature mostruose.

La sostituzione di Cavill con Hemsworth ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Ma queste prime immagini potrebbero rassicurare coloro che erano preoccupati per la nuova interpretazione del personaggio. La somiglianza fisica tra i due attori, unita all’attenzione ai dettagli nei costumi e nel trucco, sembra garantire una transizione naturale tra le due versioni di Geralt. Inoltre, la presenza di Anya Chalotra nei panni di Yennefer conferma la continuità narrativa della serie. The Witcher stagione 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma si prevede che arriverà su Netflix nel corso del prossimo anno. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo il successo delle prime tre stagioni e l’annuncio del cambio di protagonista.

