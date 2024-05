LoJack: nuovi sistemi antifurto in arrivo

Ogni giorno si cerca di combattere il furto d’auto, che da tanti anni rappresenta un problema per tutti gli autisti del mondo. Per contrastare i ladri d’auto, LoJack presenta dei nuovi sistemi antifurto che ci diano una mano

Si lavora da sempre per contrastare i furti d’auto, creando dei nuovi sistemi antifurto per aiutare gli automobilisti a tenere al sicuro le proprie auto. Proprio in merito a questo, l’azienda che si occupa proprio della sicurezza e dell’antifurto delle auto, LoJack, ha presentato dei nuovi sistemi antifurto all’Automotive Dealer Day a Verona. I sistemi antifurto hanno tre nuove funzioni. La prima novità permette al proprietario dell’auto di ricevere un alert quando avviene qualcosa di sospetto, come ad esempio l’apertura della portiera, l’accensione del motore, dell’allarme sonoro dell’auto o dell’uscita del mezzo da un’area limitata. In queste situazioni il proprietario dell’auto può verificare cosa sta accadendo prevenendo il furto o contattando immediatamente le Forze dell’Ordine.

Le nuove funzioni dei sistemi antifurto di LoJack

La seconda funzione invece rileva il movimento non autorizzato dell’auto, cioè a motore spento. Questo metodo è stato pensato perché spesso e volentieri i ladri d’auto, soprattutto in Puglia, tendono a rubare le auto spostandole a motore spento, caricandole su mezzi commerciali per il trasporto. L’ultima novità include invece il blocco motore, che consente alla Centrale Operativa LoJack, in caso di furto, di bloccare l’accensione del motore dell’auto. Questa funzione si rivela molto utile contro le appropriazioni indebite del veicolo o i furti su commissione. Questi sistemi antifurto si aggiungono all’offerta che ci da la piattaforma SmartDealer che hanno tutte le concessionarie. Con questi possono controllare lo stato delle loro auto, la batteria e la posizione dei veicoli. Inoltre permette anche ai clienti di contattare direttamente la concessionaria nel caso in cui si verifichi un guasto imprevisto.

Che ne pensate? A parer nostro sembrano dei sistemi antifurto molto utili ed efficaci. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!