Torino-Milan: dove vedere la partita?

Si è pronti a chiudere al meglio il Saturday night, mettendo a confronto due squadre molto diverse. Ecco dove vedere Torino-Milan

I diritti televisivi fanno ormai parte del nuovo mondo del calcio, essendo diventati un vero e proprio punto di riferimento per questa dimensione. Un segnale evidente di questo mutamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene solo quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta senza dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma nello stesso tempo rappresenta un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose informazioni in merito alle sfide in programma. Ecco allora che l’articolo prende una piega definita, spiegando dove vedere Torino-Milan e chi scenderà in campo.

La giornata 37 accennerà una sfida che potrebbe essere vivace e con qualche colpo di scena, pur tenendo conto degli obiettivi – ormai esauriti – dei due club.

Dove vedere Torino-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al decimo posto con 53 punti, il Torino avrebbe potuto provare a osare di più così da dare un senso all’ultima fase di stagione. L’accontentarsi è invece rimasta la caratteristica della compagine. In seconda posizione con 74 punti, il Milan è certo di andare in Champions League, ma non può chiedere più nulla, concludendo la stagione con zero trofei. Magra consolazione sarà la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Torino-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è ritagliata un posto di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra inoltre sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi simultaneamente. Basterà così cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando al mondo Sky, la carta dei servizi è del tutto differente. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, occorrerà semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Terminato il discorso sulle piattaforme, soffermiamoci sul punto principale: Torino-Milan sarà trasmessa anche su Sky. Le due squadre si sfideranno Sabato 18 Maggio alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Ricordiamo inoltre di usare una VPN durante la navigazione in rete.

Torino-Milan, probabili formazioni

I granata si sono ormai stabilizzati, i rossoneri non vogliono perdere ulteriori punti.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovaro, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Sanabria.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Esprimete il vostro parere, continuando a seguire tuttotek.it per non lasciarvi sfuggire nessuna notizia sul mondo social e web.