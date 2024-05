La BMW XM in velluto blu è ispirata a Naomi Campbell

Sul red carpet del Festival di Cannes è stata messa in mostra una splendida e unica BMW ispirata a Naomi Campbell per il suo colore blu oltremarino, che è il colore preferito della supermodella e attrice

Al Red Carpet del Festival di Cannes si è visto qualcosa di mai visto prima, una limited edition ultra limitata, così limitata da averne realizzato un solo modello. Parliamo infatti della BMW XM ispirata a Naomi Campbell, supermodella, attrice e cantante britannica che ha collaborato alla realizzazione di questo unico modello. Questo esemplare si chiama Mystique Allure, realizzata in collaborazione tra Campbell e la BMW. Il morbido tessuto del velluto usato all’esterno è stato utilizzato anche per gli interni e hanno usato anche molto paillettes. La modella è stata protagonista della campagna BMW XM 2023 “Dare to be You” e questa BMW XM è la sua rivisitazione di materiali di alta moda. Questo per la supermodella, di essere protagonista di una campagna dell’azienda automobilistica tedesca, è un grande onore.

Quella di Naomi Campbell non è la prima BWM con velluto

Non è la prima volta che l’azienda usa un tessuto morbido per avvolgere l’auto. Un altro caso è stato quello del modello Gina Light Visionary del 2008, anch’esso ricoperto da un robusto tessuto che ricopriva la struttura metallica. La vettura era basata sulla Z8 e aveva una superficie in tessuto flessibile, porte a farfalla e uno spoiler posteriore che poteva cambiare di dimensioni. C’erano anche degli attuatori idraulici ed elettrici collegati alla struttura in filo di alluminio sotto la pelle che permettevano a Gina di cambiare forma. Un altro caso è quella della X6 super-scura con rivestimento Vantablack VBx2, che assorbiva il 99% della luce. Insomma, questa non è una cosa nuova per la casa tedesca e sicuramente dovremo aspettarci altri modelli esclusivi in futuro.

