Android 15 Beta 2: ora disponibile con Spazio Privato

Android 15 Beta 2 arriva carica di novità, Spazio Privato, miglioramenti al multitasking e sicurezza sono le parole d’ordine

Google ha rilasciato la seconda Beta di Android 15, che amplia la platea di dispositivi compatibili oltre ai Pixel, includendo smartphone, tablet e persino pieghevoli di brand come Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, vivo e Xiaomi.

Questa Beta segna un passo importante verso la release finale prevista per luglio, con un’ulteriore Beta attesa a giugno. Se possedete un Pixel compatibile e volete provare Android 15 in anteprima, basterà iscrivervi al programma tramite il sito ufficiale. La Beta 2 verrà successivamente scaricata e installata automaticamente sul vostro dispositivo.

Android 15 Beta 2: le novità

Una delle novità più interessanti è “Spazio Privato“, una funzionalità che consente di creare un ambiente separato per ospitare app sensibili, al riparo da occhi indiscreti. Questa caratteristica esiste già da tempo su diverse interfacce personalizzate Android, ma è positivo vederla finalmente integrata nel sistema operativo base.

Spazio Privato utilizza un profilo utente distinto e, quando bloccato, mette in pausa le app al suo interno, impedendo loro di rimanere attive in background. Potete scegliere di utilizzare la stessa password di sblocco del dispositivo oppure impostarne una dedicata per lo Spazio Privato. Le app in questa sezione avranno una cartella dedicata nel launcher e verranno nascoste dalla lista delle app recenti, dalle notifiche, dalle impostazioni e da altre applicazioni quando lo Spazio Privato è bloccato.

Inoltre, contenuti multimediali, file e account creati o scaricati all’interno dello Spazio Privato sono separati da quelli presenti nello spazio principale. È comunque possibile condividere contenuti tra i due spazi tramite il menu di condivisione di sistema e la selezione foto, ma solo quando lo Spazio Privato è sbloccato.

Altre caratteristiche

Android 15 punta anche a transizioni più fluide e introduce un limite di sei ore per l’esecuzione in primo piano delle app, evitando inutili consumi di batteria. C’è poi un decoder software più efficiente per il formato AV1, utile quando la decodifica hardware non è supportata. Un’altra novità riguarda le autorizzazioni multimediali. Ora, le app con accesso parziale a foto e video potranno visualizzare solo gli elementi selezionati più di recente, migliorando l’esperienza utente con applicazioni che richiedono frequenti permessi di accesso.

La sicurezza viene rafforzata con misure che impediscono alle app in background di portare in primo piano altre applicazioni, aumentare i propri privilegi o manipolare l’interazione dell’utente. Questo serve a contrastare app dannose che potrebbero lanciare l’attività di un’altra applicazione e successivamente sovrapporvisi, creando l’illusione di essere l’app non pericolosa avviata inizialmente.

Android 15 Beta 2: multitasking

Il multitasking su schermi di grandi dimensioni riceve un upgrade grazie alla possibilità di ancorare la barra delle applicazioni per un rapido switching tra programmi. È inoltre possibile salvare le combinazioni preferite di app in split-screen per un accesso immediato, funzionalità già presente da anni su alcune interfacce personalizzate. Migliorie sono state apportate anche alle transizioni verso la modalità Picture-in-Picture.

Gli sviluppatori potranno implementare un’anteprima più accurata dell’aspetto dei widget prima del loro posizionamento. Inoltre, la funzione “Indietro predittivo” mostrerà la destinazione dell’azione, a patto che le app supportino correttamente questa caratteristica.

Infine, è possibile impostare vibrazioni personalizzate per le notifiche in base al canale di provenienza, mentre Google Health Connect aggiunge il supporto per due nuovi tipi di dati: temperatura della pelle e piani di allenamento.