Ineos Grenadier: l’edizione limitata “1924” dal carattere esclusivo

Ineos Grenadier celebra il centenario di Belstaff con l’edizione limitata “1924” che incarna lo spirito avventuroso di entrambi i marchi

L’edizione limitata dell’Ineos Grenadier 1924, prodotta in soli 1.924 esemplari, si distingue per l’estetica unica e gli interni curati. La carrozzeria bicolore Magic Mushroom e Inky Black, i cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata nera e i dettagli scuri sulla griglia anteriore conferiscono al veicolo un aspetto grintoso e sofisticato. L’attenzione ai dettagli si estende anche alle piastre paramotore anteriori e posteriori in grigio scuro, che sottolineano la vocazione off-road del veicolo. L’abitacolo, caratterizzato da una palette di colori verde scuro e nero, offre un ambiente elegante e confortevole. Il volante, l’impugnatura del freno a mano e la maniglia del passeggero sono rivestiti in pelle nera. Guardando invece al cruscotto, la console centrale, la console superiore, i quadri elettrici e i pannelli delle portiere presentano una finitura verde scuro. I sedili, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono un comfort ottimale anche durante le avventure più impegnative.

Ineos Grenadier 1924: la collaborazione con Belstaff

Ogni esemplare dell’auto sarà numerato individualmente e dotato del distintivo del centenario Belstaff, il brand britannico che realizza capi di abbigliamento outdoor, a sottolineare l’esclusività di questa edizione limitata. Il veicolo sarà disponibile per l’ordine dal 26 giugno, con un prezzo che verrà comunicato in seguito. Prima del lancio ufficiale, l’auto sarà presentata al pubblico durante un evento speciale che si terrà dal 24 al 28 maggio a Stoke-on-Trent, la città natale di Belstaff.

L’edizione limitata è un omaggio alla collaborazione tra Ineos e Belstaff, due marchi britannici iconici che condividono una passione per l’avventura e l’outdoor. Questa partnership ha già dato vita a due pacchetti di funzionalità, ispirati alle giacche Belstaff Trialmaster e Fieldmaster. L’Ineos Grenadier 1924, basato sul pacchetto Fieldmaster, rappresenta il culmine di questa collaborazione, che ha portato a un veicolo che unisce prestazioni eccezionali a uno stile senza tempo. Ciò conferma la capacità dell’azienda di soddisfare le esigenze degli appassionati di fuoristrada, proponendo soluzioni innovative e accattivanti.

