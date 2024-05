Sassuolo-Cagliari: dove vedere la partita?

La Domenica si apre con il consueto lunch match per un vero e proprio scontro diretto: scopriamo dove vedere Sassuolo-Cagliari

I diritti televisivi sono ormai un punto fermo del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poterne vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma nello stesso tempo rappresenta un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a ricercare molte notizie sulle gare in programma. Ecco allora che l’articolo assume uno scopo ben preciso: spiegare dove vedere Sassuolo-Cagliari e scoprire i possibili protagonisti.

La giornata 37 si sta avvicinando alla conclusione di questa avventura, per due squadre che si giocano ancora tanto.

Dove vedere Sassuolo-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In penultima posizione con 29 punti, il Sassuolo di Ballardini vive una situazione delicatissima. Al sedicesimo posto c’è il Cagliari di Ranieri a quota 33, attualmente salvi ma ancora in netto pericolo. Scopriamo dunque dove poter vedere Sassuolo-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è guadagnata il suo posto all’interno del mondo del calcio. Attualmente infatti solamente DAZN riesce a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due possibilità: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario svolgere qualche azione, per poi cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sul mondo Sky, la carta dei servizi si rivela diversa. Per quanto riguarda la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta la totalità del calendario. A ciò si aggiungono le sfide delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, servirà semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione sulle piattaforme, siamo arrivati al momento decisivo: Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa anche su Sky. Il lunch match verrà giocato Domenica 19 Maggio alle ore 12:30, terreno di gioco il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Si ricorda di usare una VPN durante il viaggio su internet.

Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni

Neroverdi e sardi hanno la stessa necessità, ovvero vincere e provare a ottenere la salvezza.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Matheus Henrique, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurienté; Pinamonti.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Sulemana; Luvumbo, Gaetano; Shomurodov.

Una delle due riuscirà a prendersi questi punti? Diteci cosa ne pensate e intanto continuate a seguire tuttotek.itper non perdervi le news del mondo social e web.