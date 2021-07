Tales of Arise: nuovo gameplay in arrivo con il prossimo streaming ufficiale del gioco

Bandai Namco ha annunciato nelle ultime ore un nuovo evento in streaming per Tales of Arise, saranno mostrati vari spezzoni di gameplay

È stato annunciato un nuovo evento ufficiale in streaming per Tales of Arise di Bandai Namco, che si terrà il 29 luglio alle ore 13:00, con ogni probabilità potremo assistere ad un nuovo gameplay del gioco. Presenterà la diretta il produttore Yuusuke Tomizawa al fianco della doppiatrice Haruna Ikezawa (la voce di Kisara) e il focus della trasmissione sarà sui vari sistemi di gioco con cui i fan di Tales hanno familiarità. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tales of Arise: ecco cosa dobbiamo aspettarci dal gameplay che sarà mostrato il 29 luglio

Annunciato un nuovo evento in streaming di Tales of Arise focalizzato sul gameplay del titolo. Sembra proprio che potremo assistere a vari scambi di battute in cui i membri del gruppo hanno conversazioni rapide. Inoltre, vedremo anche le attività legate al campeggio e alla pesca. I fan potranno anche porre domande agli sviluppatori del gioco per avere un’idea ancora più completa sullo stesso. Per ora, è già stato confermato che i membri del gruppo non interagiranno alla fine delle battaglie, quindi dovrebbe essere interessante vedere come vanno a finire le nuove scene.

Tales of Arise è attualmente previsto per il rilascio il 10 settembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Per maggiori dettagli sul combattimento, che include aspetti come Burst Strikes e Counter Edges, leggete qui. Potete anche dare un’occhiata all’apertura in chiave anime aprendo questo nostro articolo.

