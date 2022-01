Babylon’s Fall: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Square Enix e Platinum Games hanno svelato la lista di requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Babylon’s Fall: scopriamoli insieme

Recentemente entrato in fase Gold, Babylon’s Fall è il nuovo action RPG co-op creato dalle mani di Platinum Games con il supporto di Square Enix che arriverà il prossimo 3 marzo su PC, PS4 e PS5. Un titolo che ha saputo suscitare qualche dubbio e timore al termine della sua fase di beta, durata piuttosto a lungo (ben tre fasi!), specialmente per quel che riguarda il comparto tecnico ed estetico. Dubbi sicuramente comprensibili e che hanno colpito anche noi di tuttoteK, ma ci riserviamo il diritto di aspettare di poter mettere mano sulla versione definitiva del gioco prima di addurre qualsiasi tipo di conclusione.

Nel mentre, nelle scorse ore, è andata online la pagina Steam del gioco e con lei i requisiti minimi e raccomandati della versione PC. Li trovate elencati nel dettaglio nel prossimo paragrafo e, ad onor del vero, specialmente i requisiti raccomandati sono piuttosto esosi in termini di prestazioni. Vi ricordiamo come sempre, in questi articoli, che lo Spazio Necessario elencato in fondo si riferisce al gioco al lancio senza alcun tipo di Patch Day One, che sarà ovviamente necessaria ed andrà ad aumentare considerevolmente lo spazio richiesto nel vostro hard disk. Vi lasciamo ai requisiti.

Babylon’s Fall: vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati della versione PC

Qui di seguito trovate i requisiti minimi per Babylon’s Fall:

Sistema Operativo : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); CPU : Intel Core i5-7600K | Intel Core i5-10400F | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | AMD Ryzen 5 3500;

: Intel Core i5-7600K | Intel Core i5-10400F | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | AMD Ryzen 5 3500; RAM : 8GB;

: 8GB; GPU : NVIDIA Geforce GTX1650 | NVIDIA Geforce GTX1060 6GB | AMD Radeon RX580;

: NVIDIA Geforce GTX1650 | NVIDIA Geforce GTX1060 6GB | AMD Radeon RX580; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio Necessario: 20 GB.

Nel prossimo elenco, invece, i requisiti raccomandati per giocare al meglio al nuovo action di Platinum Games.

Sistema Operativo : Windows 10 (64-bit);

: Windows 10 (64-bit); CPU : Intel Core i7-11700;

: Intel Core i7-11700; RAM : 16GB;

: 16GB; GPU : NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6;

: NVIDIA Geforce RTX 3060 12GB GDDR6; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio Necessario: 20 GB.

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Babylon’s Fall. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Square Enix e Platinum Games qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!