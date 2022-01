GMK NucBox2: sconto speciale per il mini PC

Il mini PC GMK NucBox2 è in offerta speciale e vi permetterà di portare a casa un ottimo PC sborsando un cifra davvero ridotta!

GMK, noto come uno dei principali produttore di mini PC in Cina, è stato sotto i riflettori nell’anno 2020 con la campagna NucBox sulla piattaforma Indiegogo. Oggi, visto il successo della precedente campagna, l’azienda ha deciso di estendere ulteriormente il suo ecosistema di prodotti con GMK NucBox 2, un mini PC dotato di processore Intel Core i5 8279U e con un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale!

GMK NucBox2: la seconda generazione di mini PC

Il mini PC è alimentato da Intel Core i5 8279U, un processore a 4 core 8 thread con frequenza base 2,4 GHz e frequenza turbo 4,1 GHz, abbinato a 8 GB di RAM più 256 GB NVMe 2280 SSD. Ma se non bastasse, GMK NucBox2 offre ampie possibilità di personalizzazione. La RAM può essere espansa fino a 32 GB e l’SSD a 1 TB. Infine è anche anche espandere la memoria di massa tramite un HDD SATA da 2,5″ fino a 2 TB. Grazie alla iGPU Intel Iris Plus Graphics 655 e alle 2 porte HDMI, il mini PC supporta la visualizzazione su doppio schermo a risoluzione 4K. Rispetto a NucBox S, NucBox 2 Mini PC è dotato di più porte USB e infine ha una porta RJ45 per la connessione a Internet.

Caratteristiche principali di GMK NucBox2

Processore : Intel Core i5-8279u 4K;

: Intel Core i5-8279u 4K; Grafica integrata : Intel Iris Plus 655;

: Intel Iris Plus 655; RAM : DDR4 a doppio canale da 8 GB, fino a 32 GB;

: DDR4 a doppio canale da 8 GB, fino a 32 GB; SSD ; M.2 NVMe 2280 da 256 GB, espansione massima fino a 1 TB, HDD SATA da 2,5” fino a 2 TB;

; M.2 NVMe 2280 da 256 GB, espansione massima fino a 1 TB, HDD SATA da 2,5” fino a 2 TB; Per quanto riguarda la connettività 4x USB A 3.0 1x USB3.0 Gen.2 Tipo-C 2x 4K HDMI, 1x Giga LAN (RJ45) Wi-Fi 5, BT 4.2

Supporto del sistema operativo Windows/Linux (aggiornabile a Windows 11);

Dimensioni : 125 mm x 110 mm x 50 mm

: 125 mm x 110 mm x 50 mm Peso: 426 grammi

L’offerta per la settimana

E oggi, GMK offre ai nostri lettori uno sconto speciale sul mini PC GMK NucBox2, ma solo per una settimana limitata, con prezzi più bassi dal Prime Day, una occasione da non perdere. Lo sconto è pari a 50 dollari sul prezzo originale della versione con CPU Intel Core i5 8279U con unità NVMe da 8 GB + 256 GB. Il prezzo finale quindi si attesta a 419 euro.

Mini PC/GMK/Windows 10/Core i5-8279U (4C/8T fino a 4.1 GHz)/ 8GB DDR4/256GB NVMe SSD/Mini computer desktop con/WiFi 5 BT-4.2 /Doppia uscita HDMI 4K/ Gigabit Ethernet /4 * USB A 3.0/NucBox2 【Il nuovissimo Intel i5 8279U di ottava generazione】 Il mini PC GMK dotato del nuovissimo Intel Ice Lake i5-8279U di ottava generazione, fino a 4.0 Ghz (4C/8T) supporta Smart Cache da 6 MB. Le dimensioni compatte del computer, il potente 57 W ad alte prestazioni, il nuovissimo ottavo processore i5, il basso consumo energetico rendono questo prodotto la scelta migliore per l'ufficio aziendale e il settore dell'istruzione.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!