Babylon’s Fall: novità sull’imminente closed beta

Platinum Games ha annunciato moltissime novità sulla prossima closed beta di Babylon’s Fall. Tutti gli iscritti alla beta potranno presto mettere le mani sul gioco

Babylon’s Fall è rimasto nascosto per molto tempo. Dal suo annuncio, sono passati molti anni prima di un reveal vero e proprio. Il titolo è tornato a mostrarsi in occasione dello scorso E3 confermando la natura multiplayer. Da quello che sappiamo il gameplay sarà vicino a quello dei classici Dark Souls, mentre la modalità di gioco verterà sulla cooperazione online. Oggi, Platinum Games annuncia diverse novità in merito alla closed beta di Babylon’s Fall. Andiamo a scoprirle insieme.

Previste tre fasi distinte per la closed beta di Babylon’s Fall

Platinum Games, sviluppatori famosi per la serie Bayonetta, Astral Chain e Nier Automata, hanno annunciato le date per la prima fase di closed beta di Babylon’s Fall. Questa prima fase si terrà in giorni separati per Giappone, Nord America e Europa. Il Giappone comincerà per primo con l’avvio della beta previsto per il 29 luglio alle ore 2am fino alle 6am (PT). Successivamente toccherà al Nord America nella giornata 5 agosto dalle ore 6pm fino alle 10pm (PT) e dalle 9pm fino alle 1am (6 agosto). Per quanto riguarda l’Europa, invece, l’inizio dei test è previsto per giovedì 12 agosto dalle 6pm fino alle 10pm (UK), e dalle 7pm alle 11pm (CEST).

Sono previste ulteriori altri due fasi di test beta che avranno luogo più avanti in futuro. Importante è sottolineare che la prima fase vedrà coinvolti solo gli utenti PC, in particolare su Steam. La fase due è prevista per consolePS4, infine la fase tre vedrà coinvolti anche gli utenti PS5. Questa beta servirà più che altro a verificare la stabilità dell’infrastruttura dei server e della rete. Motivo per cui il contenuto, soprattutto per la prima fase, sarà molto limitato. Andrà comunque ad aggiungersi nuovo contenuto lungo il corso delle varie fasi.

