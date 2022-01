Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi del mese di gennaio

Tra le sorprendenti novità presentate da Microsoft quest’oggi, risaltano anche i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il mese di gennaio

Ci troviamo solo agli inizi dell’anno, e già ci sono stati importanti annunci in grado di scuotere l’intera struttura dell’industria videoludica. Proprio oggi, Microsoft ha lanciato una bomba devastante per la concorrenza, rivelando l’acquisizione di Activision Blizzard, una delle compagnie più prolifere in fatto di franchise di successo. Questa notizia ha senza alcun dubbio scatenato uno svariato numero di reazioni da parte dell’utenza, e darà sicuramente vita ad uno scenario totalmente inedito nel prossimo futuro. Tuttavia, per coloro interessati solamente ai videogiochi, e meno affini a questi “giochi di palazzo” effettuati dalle aziende, Microsoft avrebbe ulteriori novità anche per il catalogo di Xbox Game Pass, grazie alla rivelazione dei nuovi giochi in arrivo questo mese.

I nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Le settimane scorse hanno visto l’arrivo di alcuni giochi molto apprezzati dai videogiocatori, come Mass Effect The Legendary Edition, The Outer Wilds e Spelunky 2. Adesso, anche i nuovi giochi che andranno ad aggiungersi al catalogo in questi giorni si presentano come opere più che ben accolte dall’utenza. Andiamo dunque a vedere quali saranno quelli disponibili da oggi:

Nobody Saves the World , un gioco dove il salvatore del mondo sarà Nobody, o meglio, il giocatore (di sicuro i giochi di parole che si presenteranno nel titolo renderanno meglio nella versione inglese). Si avrà la possibilità di mutare la propria forma, diventando delle lumache, fantasmi, dragoni e molto altro, combinando queste varie forme per creare dei potentissimi ibridi, con il quale sconfiggere le forze del male. Il gioco supporta inoltre la modalità cooperativa, in modo da poter salvare il mondo insieme ai propri amici.

, un gioco dove il salvatore del mondo sarà Nobody, o meglio, il giocatore (di sicuro i giochi di parole che si presenteranno nel titolo renderanno meglio nella versione inglese). Si avrà la possibilità di mutare la propria forma, diventando delle lumache, fantasmi, dragoni e molto altro, combinando queste varie forme per creare dei potentissimi ibridi, con il quale sconfiggere le forze del male. Il gioco supporta inoltre la modalità cooperativa, in modo da poter salvare il mondo insieme ai propri amici. Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, per soddisfare la vostra sete di titoli investigativi e irriverenti. Il gioco vi porrà al centro di una sfida per la sopravvivenza presso delle strutture isolate dal mondo, con l’obiettivo di risolvere i vari omicidi per uscire infine come ultimo vincitore.

per soddisfare la vostra sete di titoli investigativi e irriverenti. Il gioco vi porrà al centro di una sfida per la sopravvivenza presso delle strutture isolate dal mondo, con l’obiettivo di risolvere i vari omicidi per uscire infine come ultimo vincitore. Hitman Trilogy, una raccolta della trilogia stealth con protagonista il solenne assassino Agente 47. L’uscita digitale di questo bundle è stata annunciata insieme al trailer dei contenuti presenti nell’Anno Due di Hitman 3; l’arrivo della trilogia è programmato per il 20 gennaio 2022, e includerà tutti i DLC delle singole edizioni.

Dal 20 gennaio arriveranno poi anche Pupperazzi, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction e Rainbow Six Siege e Windjammers 2, insieme ad altri giochi interessanti come Death’s Door, un titolo che pone il giocatore nei panni di un annoiato lavoratore che si occupa di mietere le anime. Un giorno, la sua routine verrà interrotta quando egli sarà derubato di un’anima, ritrovandosi costretto a inseguire il ladro in un regno privo di morte, abitato da creature assetate di potere. Il gameplay in stile rogue-like di questo gioco offre un’ampia varietà di armi e di potenziamenti, all’interno di un intrigante mondo tenebroso. Infine, il 27 gennaio arriverà a sorpresa anche Taiko no Tatsujin, apprezzatissimo rythm game dove andremo a suonare a ritmo di tamburi le 70 canzoni pop giapponesi più in voga.

