Babylon’s Fall: lanciato un questionario per inserire miglioramenti nel gioco

Il nuovo gioco di Square Enix e Platinum Games, Babylon’s Fall, riceve un questionario rivolto ai giocatori riguardo futuri miglioramenti da applicare al gioco

Platinum Games, sorretta da Square Enix, ha finalmente debuttato nel mondo dei titoli game as service online con il suo nuovo gioco, Babylon’s Fall. Ci sono voluti diversi anni perché questo titolo venisse realizzato, e dopo un vasto periodo del più secretato silenzio, solo pochi mesi fa sono state scoperte le carte in tavola riguardo questa nuova opera dello studio videoludico noto per i capolavori singleplayer più disparati, come Bayonetta, Nier, Astral Chain, Vanquish e molti altri.

Eppure, questo MMO dai tratti action RPG misti ad hack and slash non ha saputo conquistare i giocatori e la critica videoludica, ottenendo voti ben poco lusinghieri dopo la sua uscita il 3 marzo. Su Metacritic, infatti, è possibile osservare una percentuale di apprezzamento che si aggira a non più del 42% sulle varie piattaforme, classificandosi come uno dei giochi PlatinumGames peggiori di sempre. Tuttavia, in passato è già stato possibile vedere la rivalsa di alcuni giochi GAAS dalla partenza disastrosa, e sembra che Square Enix non intenda mollare così presto: ecco allora che l’azienda ha voluto dare il via a un questionario per inserire dei miglioramenti in Babylon’s Fall.

Il questionario su Babylon’s Fall e i miglioramenti più pressanti

Come abbiamo detto, Square Enix non vorrà certo stroncare questo progetto sul nascere, soprattutto dopo le numerose peripezie e problemi di sviluppo che hanno prolungato sempre più il lancio del titolo. Una prova di ciò sono i sondaggi e questionari mandati ai giocatori di Babylon’s Fall, che chiedono ai giocatori in che modo il gioco potrebbe essere reso migliore; inoltre, in una notizia diffusa da Eurogamer si afferma di un recente questionario inviato da Square Enix abbia chiesto all’utenza il loro pensiero sulla grafica e le visual presenti in Babylon’s Fall, insieme a un modo per poter avere dei miglioramenti anche all’esperienza di tutti quanti all’interno del gioco targato PlatinumGames.

Il più recente questionario conterrebbe, oltre alle domande relative alla grafica, anche altri quesiti riguardanti i personaggi, l’equipaggiamento, gli NPC, i nemici, gli effetti durante la battaglia, la UI e in generale tutto l’artstyle che imita una pittura ad olio in Babylon’s Fall. Viene infine richiesto in modo specifico ai partecipanti quale sia l’elemento delle visual del gioco che dovrebbe essere cambiato, prima che essi decidano di raccomandare il gioco a qualcun altro. In ogni caso, prima di preoccuparsi della grafica il team di Babylon’s Fall ha sicuramente altre gatte più importanti da pelare: oltre alle problematiche grafiche, premono di più le risoluzioni degli aspetti maggiormente problematici del gameplay, del multiplayer, della struttura del gioco e del combattimento. Nel frattempo che Square si troverà a sistemare la cosa, perlomeno, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin pare abbia potuto trovare un lancio più o meno ben accolto.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per titoli a prezzi convenienti.