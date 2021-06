Dopo essere sparito dal radar per mesi, Babylon’s Fall, il nuovo lavoro firmato Platinum Games, si è mostrato durante la conferenza Square Enix dell’E3 2021

Annunciato a sorpresa durante uno State of Play di due anni fa, e rivisto fugacemente lo scorsa anno in occasione del Tokyo Game Show 2020, di Babylon’s Fall si erano letteralmente perse le tracce. Il nuovo action firmato Platinum Games, e diretto a PS4 e PC, difatti, sin dal suo annuncio ha sempre centellinato con estrema parsimonia le proprie apparizioni, facendo sorgere nei fan più di un dubbio in merito all’effettivo stato dei lavori di questo misterioso gioco. Fortunatamente, in soccorso di tutti gli appassionati è giunta lo Square Enix Presents tenuto nel corso dell’E3 2021, durante la quale il titolo è nuovamente salito alla ribalta.

E3 2021: Babylon’s Fall si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della conferenza tenuta in occasione della kermesse losangelina, per quanto virtuale, il titolo Platinum Games si è mostrato in un nuovo trailer. Sono state inoltre diffuse alcune notizie relative alla possibilità di affrontare i dungeon assieme ad alcuni amici (fino a 4 player in simultanea). A concludere il trailer ci ha pensato la conferma della release dedicata per PS5, che si aggiunge a quelle annunciate per PS4 e PC.

Che cosa ne pensate di quanto mostrato fino ad oggi in merito a Babylon’s Fall? Vi incuriosisce il nuovo lavoro firmato Platinum Games? Noi siamo ansiosi di conoscere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK tramite la sezione dei commenti.

