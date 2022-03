Una Vita in Fuga: il trailer italiano del nuovo film di Sean Penn

Uscito il trailer italiano di Una Vita in Fuga, nuovo, emozionante e struggente, film di e con Sean Penn

Una vita in fuga è il titolo del nuovo, emozionante, film diretto e interpretato da Sean Penn.

Nel cast sono presenti anche la figlia, Dylan Penn; Josh Brolin; Miles Teller; Katheryn Winnick ed Eddie Marsan.

L’attore, regista e attivista americano è stato anche ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa per una lunga intervista, nella quale ha parlato soprattutto del suo impegno per la situazione in Ucraina, ma è riuscito anche a ritagliare un po’ di spazio per il nuovo film, che vedremo sui nostri schermi a partire dal 31 marzo e del quale è uscito anche il trailer italiano, che potete vedere qui.

La colonna è composta per la maggior parte da canzoni originali, di vari artisti tra cui Eddie Vedder (che ha già in passato lavorato con Penn).

La trama

La storia è liberamente ispirata alla vita di John Vogel, il più noto falsario della storia americana e si basa sul romanzo biografico di Jennifer Vogel Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Countrefeit Life.

Sean Penn, interpreta John Vogel, un padre anticonformista, che vive la sua vita in modo emozionante e straordinario e coinvolge anche sua figlia Jennifer a vivere in un vortice di rischio e pericolo. Per una bambina può essere esaltante.

Ma crescendo, Jennifer, inizia a rendersi conto che il suo eroe non è esattamente come sembrava ai suoi occhi di bambina, la realtà non è affatto quella che le appariva, le storie inverosimili raccontate da suo padre non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì.

Così decide di costruire una vita tutta sua lontana dalla sua infanzia avventurosa quanto instabile. Tuttavia John continua ad intensificare i suoi piani folli, e Jennifer non può evitare di farsi trascinare dall’avventura più devastante di suo padre.

