Tiny Tina’s Wonderlands: svelati i requisiti della versione PC

Recentemente, Gearbox ha rilasciato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Tiny Tina’s Wonderlands, il titolo in arrivo il prossimo 25 marzo su tutte le piattaforme

Fra i titoli in uscita nel mese di marzo troviamo anche Tiny Tin’as Wonderland, che arriverà giorno 25 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S per la gioia di tutti gli appassionati della serie di Borderlands. Spin off della serie e sequel di Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, il giovo di Gearbox è entrato recentemente in fase gold ed è principalmente focalizzato sulle modalità cooperative online e in locale in split-screen, sebbene possiate ovviamente giocarlo anche in giocatore singolo.

Recentemente, proprio Gearbox ha divulgato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del titolo. Dei requisiti piuttosto permissivi, come già ci aspettavamo in realtà, anche se in realtà gli sviluppatori non hanno specificato a quale risoluzione e frame rate si riferiscano entrambe le configurazioni. In ogni caso, come potete vedere dalle due liste qua sotto, qualsiasi PC recente dovrebbe riuscire a farlo girare senza dover per forza scendere a compromessi con il comparto grafico. Vediamole insieme.

Vediamo insieme i requisiti PC di Tiny Tina’s Wonderlands

Qui sotto trovate i requisiti minimi:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : AMD FX-8350 | Intel i5-3570

: AMD FX-8350 | Intel i5-3570 RAM : 6GB

: 6GB GPU : AMD Radeon RX470 | Nvidia GeForce GTX 960 4GB

: AMD Radeon RX470 | Nvidia GeForce GTX 960 4GB Spazio necessario : 75 GB

: 75 GB DirectX 11

Chiudiamo il giro con i requisiti raccomandati per far girare la meglio Tiny Tina’s Wonderlands:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : AMD Ryzen 5 2600 | Intel i7-4770

: AMD Ryzen 5 2600 | Intel i7-4770 RAM : 16GB

: 16GB GPU : AMD Radeon RX 590 8GB | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 590 8GB | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB Spazio necessario : 75GB

: 75GB DirectX 11

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Tiny Tina’s Wonderlands. Fateci sapere che cosa ne pensate del prossimo titolo di Gearbox qua sotto nei commenti noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!