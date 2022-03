Babylon’s Fall disponibile da oggi

Il nuovo lavoro di Platinum Games, Babylon’s Fall, realizzato in collaborazione con Square Enix, è finalmente disponibile a partire da oggi, nelle versioni PS4, PS5 e PC

Annunciato a sorpresa nel 2018, durante la conferenza tenuta da Square Enix nel corso dell’E3 datato 2018, Babylon’s Fall ha saputo catalizzare l’attenzione dei giocatori sin dal principio, vista la caratura dei protagonisti della partnership in questione, capace di dare i natali a quella perla che risponde al nome di Nier: Automata. Proprio per questi motivi, l’idea di vedere in azione questo peculiare action/RPG con elementi hack and slash ha tenuto banca nel corso degli anni, nonostante la penuria di informazioni rilasciate. L’attesa, però, sembra essere infine giunta al termine, dato che il titolo è ufficialmente disponibile a partire da oggi.

Babylon’s Fall è finalmente disponibile

Nel titolo, il giocatore assumerà il ruolo di una Sentinella, chiamata a scalare l’imponente torre nota come Ziggurat, partendo dall’hub principale chiamato Sentinel Force HQ. Qua sarà possibile interagire con gli altri giocatori, visitare i negozi, accedere alle varie quest, oppure recarsi presso il fabbro, tramite il quale potremo ottenere e potenziare gli equipaggiamenti. Il gioco permetterà di scendere in campo sia in solitaria che in cooperativa, assieme ad altri 3 player. Le varie missioni chiederanno di superare dai 3 ai 4 piani per volta, fino al raggiungimento della cima. Ovviamente la salita permetterà di mettere le mani su loot, da utilizzare per potenziare il proprio personaggio.

Peculiarità di Babylon’s Fall sarà il sistema di combattimento, che permetterà di imbracciare due differenti armi, oltre a poter contare sul Gideon’s Coffin, uno strumento che consentirà di portare con se un’ulteriore coppia di armi spettrali, il cui uso è legato ad una particolare barra energetica.

Dopo essere stato protagonista di una demo, rilasciata pochi giorni fa, è giunto il momento di vedere definitivamente all’opera il nuovo parto di Platinum Games, che è disponibile per PS4, PS5 e PC a partire da oggi.

Acquisterete il gioco? In caso fateci sapere le vostre impressioni, tramite la sezione dei commenti che trovate qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.