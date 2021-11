Among Us: l’ultimo update introduce nuovi ruoli e abilità

Among Us sta per aggiornarsi con un corposo update che introduce diverse novità. Preparatevi perché il gameplay di Among Us sta per rinnovarsi con nuovi ruoli e abilità

Among Us è ancora tra i titoli più divertenti da giocare in compagnia. Il gioco, in questi giorni, ha ricevuto uno tra gli aggiornamenti più importanti di sempre. Il grande update, disponibile da ora, cambia radicalmente il gameplay di Among Us con nuovi ruoli e abilità uniche. Inoltre, sono stati aggiunti anche un negozio per le skin, battlepass, achievements e molto altro ancora. Scopriamo tutte le novità nel dettaglio in questo articolo.

Nuovi ruoli e tante abilità uniche comprese nel nuovo update di Among Us

InnerSloth ha svelato i nuovi contenuti dell’update con un trailer. Nel video possiamo vedere i nuovi ruoli e abilità per i Crewmate e Impostori aggiunti in Among Us. I nuovi ruoli Crewmate sono: Scientist, Engineer e Guardian Angel, mentre il nuovo ruolo per l’impostore è lo Shapeshifter. Il Scientist potrà vedere in tempo reali i parametri vitali degli altri Crewmate, mentre l’Engineer potrà utilizzare le vent al pari degli impostori. Il Guardian Angel, invece, potrà invocare un incantesimo di protezione che fornirà uno scudo protettivo ai Crewmate rimasti in vita. Per finire, lo Shapeshifter sarà in grado di mutare aspetto e travestirsi da uno dei Crewmate a scelta.

Nel gioco è stato aggiunto anche un nuovo negozio che permetterà ai giocatori di acquistare cosmetici e skin utilizzando la valuta in game o tramite micro transazioni. I Cosmicubes sono l’equivalente dei battlepass in Among Us. Questi saranno sia gratuiti che a pagamento. Con essi si potranno ottenere delle ricompense a tema semplicemente giocando. Se decidete di acquistarli, supporterete il team di sviluppo per la creazione di ulteriori contenuti, data la natura free to play del titolo. Una delle ultime novità, oltre agli attesi achievements, sta nella possibilità di utilizzare lo stesso account per giocare con gli stessi progressi e skin anche su piattaforme diverse.

