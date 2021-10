State of Play | First Class Trouble reinventa Among Us su PS Plus

Da PS Plus a “PS Sus” è veramente questione di un attimo: First Class Trouble è l’equivalente di Among Us nell’ultimo State of Play

C’era un impostore nell’ultimo State of Play, ma non si trattava di Among Us: il suo equivalente, che convertirà molti utenti ad un’iscrizione a PS Plus, è First Class Trouble. In attesa del titolo di Innersloth, previsto su console Sony per dicembre, avremo dunque un altro esponente del genere emergente chiamato “deduzione sociale”. Il gioco è già disponibile su PC, ma ora l’ibrido tra la caccia al colpevole di Among Us e uno stile artistico più realistico (con una punta di opzioni di personalizzazione per completare il quadretto) sta per arrivare anche sulle piattaforme in azzurro.

Lo State of Play porta il simil-Cluedo su PS Plus con First Class Trouble

In ogni round di First Class Trouble, come illustra il video dello State of Play che potete vedere qui sotto, gli iscritti a PS Plus potranno vestire i panni di un residente o di un “Personoid”, in modo non dissimile da membri dell’equipaggio ed impostori nel gioco da cui è nato tutto. Proprio come in Among Us, nonché in altri esponenti come Trouble in Terrorist Town e Prop Hunt, lo scopo è quello di assicurarsi che nessuno sospetti nulla. Oppure, se il sorteggio ci vuole dalla parte dei buoni, dovremo stanare chi “si nasconde mostrandosi”, giusto per citare Breaking Bad. Vi lasciamo allo stralcio della presentazione.

Sabotaggi alle riserve di ossigeno e compiti da svolgere: tutti i dettami di questo genere nascente sono presenti nel gioco. A differenza della sua musa, però, i giocatori avranno a disposizione molto più di cappelli e colori. Potremo scoprire le ricchissime opzioni per personalizzare il nostro avatar anche prima di quanto ci saremmo aspettati. Il titolo, infatti, è previsto sia su PS4 che PS5 il 2 di novembre, ovvero martedì prossimo. Sarà inoltre il titolo gratuito di novembre per tutti gli iscritti a PlayStation Plus. Un modo come un altro, insomma, per dire che chi non si iscrive è… “sus”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei “problemi di prima classe” dell’ultimo State of Play? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.