Realme GT Neo 2: arriva in Europa

Apartire dal prossimo 15 novembre sarà disponibile in Europa il nuovo Realme GT Neo 2, smartphone di fascia media con SoC Qualcomm Snapdragon 870 e fino a 12GB di memoria RAM. Scopriamone tutti i dettagli

E’ fissato per il prossimo 15 novembre l’arrivo nel Vecchio Continente del nuovo Realme GT Neo 2, smartphone dotato di un potente SoC Qualcomm Snapdragon 870 supportato da 8GB e oltre (in base alla configurazione scelta) di memoria RAM. Come schermo monta un AMOLED da 6,63″ FHD+ capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device sarà gestito da Android 11 con interfaccia Realme UI 2.0.

Realme GT Neo 2: scheda tecnica

Sotto la scocca di questo device sono presenti:

Display: AMOLED da 6,63″ FHD+ , refresh rate 120Hz , frequenza campionamento tocco 600Hz, HDR10+ ;

da , refresh rate , frequenza campionamento tocco ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 870;

RAM: 8GB/12GB ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + 8MP + 2MP ;

+ + ; Fotocamera anteriore: 16MP ;

; Connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm, GPS, lettore di impronte digitali, NFC ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica rapida 65W ;

con ricarica rapida ; Dimensioni: 75,8 x 162,9 x 8,96 mm;

Peso: 200g ;

; OS: Android 11 con interfaccia Realme UI 2.0;

Realme GT Neo 2: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi ambito. Il processore Snapdragon 870 di Qualcomm insieme agli 8GB ed oltre di memoria RAM garantiscono una fluidità granitica sia con molti programmi aperti in background che durante l’esecuzione di applicazioni videoludiche di una certa complessità. A proposito di questi ultimi, l’enorme schermo AMOLED da 6,63″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la loro fruizione dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 120Hz regalando quindi immagini più fluide.

Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modem 5G per la massima velocità di navigazione, al modulo NFC per i pagamenti contactless. Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale da 64MP regalerà scatti di buon livello, soprattutto in condizioni di buona luminosità ambientale. La batteria da 5000mAh e con supporto alla ricarica rapida a 65W, infine, assicurerà almeno 1 giorno e mezzo di autonomia.

