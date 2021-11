Fortnite: rimossa l’emote di Travis Scott

Epic Games rimuove da Fortnite l’emote ispirata a Travis Scott ed altri elementi di gioco a lui dedicati. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Di recente è stato riportato da varie fonti che l’emote Outer World, dedicata a Travis Scott è stata rimossa dallo shop di Fortnite, assieme ad altri elementi di gioco a lui dedicati. Benché Epic Games non abbia confermato ufficialmente la cosa, molti pensano che tale rimozione sia associata ai recenti fatti di cronaca riguardanti proprio il concerto di Scott, nel quale hanno perso la vita alcune persone.

L’emote Out West e tutti gli elementi di gioco dedicati a Travis Scott rimossi da Fortnite

Lo scorso 5 novembre si è tenuto ad Houston il concerto Astroworld, il quale ha visto la partecipazione del rapper statunitense vincitore di Travis Scott. L’evento ha visto un’enorme affluenza di fan, e purtroppo, nella ressa creatasi, otto persone hanno perso la vita, mentre altre sono rimaste ferite. Travis Scott (che si dice distrutto da quanto accaduto), aveva, come del resto anche altri vip, un grosso seguito anche fra la community di Fortnite, tanto da arrivare a tenere persino dei concerti virtuali all’interno del famoso battle royale e ricevere degli elementi di gioco esclusivi, come l’emote Outer World, ed altri oggetti di gioco.

Ora tali elementi in-game sembra siano stati del tutto eliminati dallo shop, e risultano pertanto non più acquistabili (anche se chi già li possiede pare potrà continuare ad utilizzarli). Sebbene la software house non abbiano confermato ufficialmente il collegamento fra gli eventi di cui sopra e la rimozione degli add-on dedicati a Scott, per molti la cosa sembra scontata.

E voi cosa ne pensate? Credete che la rimozione di questi elementi sia collegata ai fatti di cronaca avvenuti negli scorsi giorni?