Marvel’s Avengers: i potenziamenti XP acquistabili con le microtransazioni sono stati rimossi

I giocatori di Marvel’s Avengers hanno vinto la loro “battaglia”: i potenziatori XP acquistabili con le microtransazioni sono stati rimossi

Se avete giocato Marvel’s Avengers nell’ultimo periodo lo saprete già: la possibilità di acquistare XP e potenziamenti per la raccolta di risorse con denaro reale in forma di microtransazioni è stata aggiunta al gioco in modo controverso a ottobre, poco più di un anno dopo l’uscita del gioco. I “materiali di consumo” possono essere utilizzati per aumentare temporaneamente la quantità di XP guadagnata da un giocatore o aumentare il numero di risorse raccolte durante il gioco, agendo essenzialmente come un acceleratore per garantire progressi più rapidi. Ora, tuttavia, pare che quest’aggiunta sarà rimossa. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Marvel’s Avengers: ecco come è nata la polemica dei giocatori relativa alle microtransazioni e ai potenziamenti XP

Ricostruiamo la vicenda: la possibilità di acquistare i potenziamenti XP con denaro reale ha fatto scattare l’ira dei fan di Marvel’s Avengers, i quali hanno sùbito sostenuto a gran voce che lo sviluppatore Crystal Dynamics era tornato sulle promesse fatte, ossia che le microtransazioni si sarebbero applicate solo agli articoli cosmetici.

E così, a seguito delle critiche, nelle ultime è stato annunciato che i consumabili a pagamento sono stati rimossi. “Ci scusiamo per non aver risposto prima alle vostre preoccupazioni sull’aggiunta di materiali di consumo a pagamento nel marketplace”, si legge in un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco. E le dichiarazioni dello sviluppatore non si limitano a questa frase:

Abbiamo introdotto questi contenuti come un’opzione per una base di giocatori in evoluzione e non li abbiamo visti come un elemento pay-to-win poiché essi non offrono maggiore potenza in modo diretto a chi li utilizza. Dopo aver considerato il vostro feedback, tuttavia, abbiamo deciso di rimuovere i catalizzatori e gli estrattori di frammenti dell’eroe per l’acquisto. Continueranno ad essere ricompense guadagnabili e quelle già guadagnate saranno ancora utilizzabili. Speriamo che questo possa essere il primo passo per ricostruire la vostra fiducia in noi come squadra”, ha aggiunto il messaggio. Il nostro obiettivo continua a essere quello di realizzare il miglior gioco possibile.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021

Durante una presentazione del gioco all’E3 2019, il senior community manager Meagan Marie aveva dichiarato: “La nostra promessa alla community è che non avremo bottini casuali o scenari pay-to-win“. La dichiarazione era stata accolta con acclamazioni dal pubblico.

La settimana successiva, Scot Amos, capo dello studio di Crystal Dynamics, ha dichiarato a GamesIndustry.biz: “L’idea, fin dall’inizio, è che vogliamo che voi siate in grado di personalizzare il vostro eroe: come appare, come gioca, l’equipaggiamento che ha e come lo usa. La vostra Black Widow potrebbe essere diversa dalla mia Black Widow – solo un po’, forse molto a seconda di ciò che preferite di come sbloccate i vari elementi. In termini di monetizzazione, avremo cosmetici. Nessun paywall.”

L’impegno preso, tuttavia, è rimasto fino al lancio. Un post sul blog scritto sul sito web ufficiale del gioco nel settembre 2020 ha dichiarato: “Ci siamo impegnati affinché i contenuti acquistabili con denaro reale in Marvel’s Avengers saranno aggiunte solo estetiche, il che ci garantirà di mantenere il gioco fresco per gli anni a venire”. Per quanto riguarda il gioco in sé, qualora non l’abbiate ancora provato vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione relativa.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.