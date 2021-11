Alien Isolation: in arrivo la versione mobile

Annunciata a sorpresa la versione mobile dell’acclamato Alien Isolation. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorse ore Sega ha annunciato, con un trailer sul proprio canale YouTube ufficiale, l’arrivo su dispositivi mobile dell’amato Alien Isolation. Il titolo, rilasciato originariamente nel 2014 per PC e console, è stato accolto in maniera generalmente positiva dai fan (qui potete trovare la nostra recensione in merito) ed aveva già ottenuto una conversione per Nintendo Switch. Ora questa terrificante esperienza si prepara per tornare nuovamente in tutta la sua riuscita atmosfera anche su dispositivi iOS ed Android.

Alien Isolation su dispositivi mobile. Arriva l’annuncio

Fin dal suo debutto, Alien Isolation è stato osannato da critica come un survival horror di ottima fattura. The Creative Assembly, gli sviluppatori responsabili dell’opera, erano riusciti nell’impresa di soddisfare anche i fan del franchise cinematografico, grazie ad una fedeltà al materiale originale davvero incredibile. Il titolo infatti riusciva incredibilmente a ricostruire le atmosfere del film originale della saga creata da Ridley Scott nel lontano 1979, merito soprattutto anche dell’imprevedibile intelligenza artificiale dello Xenomorfo.

Mentre i fan (che nel frattempo hanno ottenuto un nuovo titolo dedicato alla saga) continuano a chiedere a gran voce un sequel, ora Alien Isolation si prepara per debuttare anche su dispositivi mobile. Tramite il trailer mostrato possiamo ammirare come l’intero titolo (caratterizzato peraltro da una campagna non proprio breve) sembra sia stato convertito in maniera piuttosto convincente. Resta da vedere come sarà il feeling con i controlli tipici dei dispositivi smart, ma nel frattempo siamo felici di vedere il ritorno di questo amato capitolo della saga.

E voi cosa ne pensate? Avete già provato con mano questo famoso titolo o siete intenzionati a farlo per la prima volta su mobile? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.