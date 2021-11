In questa guida dedicata al multiplayer di Halo Infinite vi aiuteremo ad ottenere la particolarissima quanto elegante Armatura Samurai, per sfoggiare uno stile unico negli scontri sul campo di battaglia

Dopo una lunga attesa, Halo Infinite è finalmente tra noi… O meglio parte di esso. Microsoft e 343 Industries infatti hanno rilasciato a sorpresa una corposa beta multiplayer ad accesso libero, disponibile dal 15 novembre fino all’uscita ufficiale, per tutti i possessori di PC e console della famiglia Xbox. Il resto del titolo (vale a dire la campagna single player) è atteso invece per l’8 dicembre, ma nel frattempo già migliaia di utenti di tutto il mondo stanno popolando i server di gioco, dandosi battaglia nei panni dei leggendari guerrieri Spartan.

In guerra ma con stile

Traendo spunto dall’impostazione tipica di molti altri esponenti del genere, anche la modalità multiplayer di Halo Infinite sarà divisa in stagioni, nelle quali assisteremo ad eventi unici. Il titolo inoltre offre ai giocatori un’ampia gamma di personalizzazioni ed oggetti sbloccabili, e qualsiasi progresso fatto durante questa beta, lo ricordiamo, sarà mantenuto una volta disponibile il gioco completo.

Alcuni di questi elementi in game possono essere acquistati, ma ve ne sono altri che sono al momento bloccati: uno di questi è il set corazza Yoroi, ovvero la famosa Armatura Samurai. Dalle fattezze ispirate (come suggerisce il nome) proprio alle antiche corazze dei militari del Giappone feudale, il set Yoroi è attualmente uno degli oggetti più desiderati dai giocatori. Vediamo quali prove dovrete superare per poter fare vostra questa splendida armatura.

L’evento Fratture – Halo Infinite come ottenere l’Armatura Samurai

Se desiderate ottenere la tanto agognata Armatura Samurai in Halo Infinite, dovrete prepararvi ad affrontare le sfide contenute nell’evento Fratture: Tenrai. Quest’ultimo sarà accessibile gratuitamente a tutti i giocatori, ed avrà luogo dal 23 al 30 novembre. In Fratture: Tenrai ci aspetteranno diversi elementi e sfide esclusive a tema samurai, e sebbene il contenuto completo dell’evento non sia al momento noto nel dettaglio, esso costituisce l’unico modo per sbloccare il set Yoroi.

Non dovete però preoccuparvi nel caso non riusciate a partecipare a tale evento, o non doveste riuscire a portare a termine le sfide richieste, in quanto Fratture: Tenrai avrà luogo più volte durante la stagione 1 del gioco (le prossime date verranno sicuramente rese note in futuro) ed i progressi verranno mantenuti anche fra le varie iterazioni dell’evento stesso.

Una corazza per grandi occasioni – Halo Infinite come ottenere l’Armatura Samurai

In Halo Infinite sono presenti diversi nuclei corazza, e l’Armatura Samurai fa parte di essi. Trattasi sostanzialmente di set completi composti da diversi elementi, spesso esclusivi. In questo caso specifico ad esempio, il visore Sabi e l’elmetto Hikeshi saranno disponibili solo come parte del nucleo corazza Yoroi, e potranno dunque essere indossati solo con esso. I nuclei corazza sono spesso elementi esclusivi legati ad eventi in game unici per ogni stagione, pertanto non lasciatevi sfuggire gli eventi che più vi interessano. Nel caso di Fratture: Tenrai, la stagione 1 terminerà il prossimo maggio 2022, perciò tutti avranno la possibilità di ottenere tali elementi di gioco.

Fucili o Katane

Si conclude così la nostra guida su come ottenere l’Armatura Samurai in Halo Infinite. Se siete interessati ad ottenere il tanto agognato set armatura non perdetevi l’evento Fratture: Tenrai. Se ancora non avete avuto modo di scendere sui campi di battaglia dell’ultima fatica di Microsoft e 343 Industries, ma state pianificando di farlo a breve, niente paura: qui potete trovare i nostri consigli su come salire velocemente di livello nel Battle Pass.

Cosa ne pensate? State già combattendo nei server di gioco e parteciperete all’evento per ottenere il set Yoroi oppure siete in trepidante attesa di tornare a vestire i panni di Master Chief nella campagna single player? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.