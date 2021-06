Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 4 di Cold War e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Nonostante entrambi i giochi siano ormai disponibili da davvero molto tempo, sia Call of Duty Black Ops: Cold War che Warzone continuando ad essere davvero molto giocati. Questo è dovuto ovviamente alla qualità dei titoli, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Domani infatti sarà rilasciata la patch dedicata alla Season 4 di COD: Warzone e Cold War, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti che saranno introdotte con questo aggiornamento.

Download importanti

Anche questa volta, a seconda che giochiate con COD: Warzone oppure Cold War, le dimensioni dell’aggiornamento per la Season 4 varieranno un bel po’. Se avete Cold War le dimensioni della patch saranno le seguenti: 15.5 GB su PS4, 30 GB su PS5, 30.7 GB su PC, 17.7 GB su Xbox One e 30.7 GB su Xbox Series X | S. Se invece avete solo Warzone allora dovrete fare riferimento a questo peso: 11 GB su PS4, 11 GB su PS5, 12.3 GB su PC, 11.2 GB su Xbox One e 11.2 GB su Xbox Series X | S.

Ufficialmente la Season 4 inizierà il 17 alle 6:00 di mattina, ma per fortuna in quel momento molti di voi non dovranno scaricare nulla. In questi giorni infatti Treyarch e Infinity Ward hanno permesso agli utenti di ogni piattaforma di avviare in anticipo il download dell’aggiornamento. Certo, si tratta sempre di tantissimi giga da scaricare, ma almeno se avete una connessione decente dovreste essere in grado di giocare già da domani mattina.

Novità del multiplayer – Le novità dell’aggiornamento per la Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Black Ops Cold War che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 4:

Nuovo evento: Ground Fall (lancio) Nel corso della prima settimana dal lancio della Season 4 i giocatori potranno partecipare all’evento a tempo limitato Ground Fall. In questo evento i giocatori dovranno indagare su di un satellite precipitato nelle campagne di Verdansk e completare diverse sfide per ottenere diverse ricompense, tra cui un progetto per un’arma secondaria epica.

(lancio) Collateral 12v12 (lancio) Collateral è una grande mappa situata nel mezzo del cocente deserto algerino, esattamente nel punto in cui si è schiantato un satellite della CIA. La zona è composta da un villaggio, una grossa trivella industriale e una fila di dune, ed offrono diverse opportunità per scontri ravvicinati al cardiopalma. In questa mappa inoltre sarà possibile guidare diversi veicoli ed utilizzare attacchi terra aria per respingere i mezzi nemici.

(lancio) Collateral Strike 6v6 (lancio) Collateral Strike è una versione ridotta di Collateral in cui i giocatori dovranno contare solo sulle proprie armi per combattere.

(lancio) Hijacked 6v6 (lancio) Hijacked è una storica mappa multigiocatore ambientata su di uno yacht di lusso ed è apparsa per la prima volta in Black Ops II. In questa arena molto ristretta le armi ravvicinate saranno favorite, ma sono presenti anche alcuni punti che possono essere sfruttati per attaccare i nemici dalla distanza.

(lancio) Amsterdam 2v2 e 3v3 (lancio) Questa piccola mappa è ambientata sui tetti di Amsterdam che di sicuro avrete già visto durante la missione “in trappola” di Cold War. Per sopravvivere in questo luogo dovrete sfruttare al meglio l’ambiente circostante per ripararvi dai nemici e poi contrattaccare.

(lancio) Rush 6v6 (in arrivo durante la stagione) Anche Rush è una mappa che arriva direttamente da Black Ops II ma questa volta vi troverete nel mezzo di un campo da paintball. Questa arena caotica si presta perfettamente sia ai combattimenti ravvicinati che agli scontri dalla medio-lunga distanza.

(in arrivo durante la stagione) Team d’assalto: Sat-Link (lancio) In questa nuova modalità a dieci squadre il vostro obiettivo sarà quello di attivare un satellite e mantenerlo online il più a lungo possible.

(lancio) Un colpo in canna (lancio) Torna “Un colpo in canna”, una delle modalità più amate dai giocatori di COD. In questa game mode avrete a disposizione un solo proiettile e non potrete raccoglierne altri se prima non uccidete almeno un nemico.

(lancio) Cattura la bandiera (in arrivo durante la stagione) Cattura la bandiera è una modalità classica in cui due squadre devono catturare la bandiera avversaria e difendere la propria.

(in arrivo durante la stagione) Nuova serie di punti: cannone portatile (lancio) Questa serie di punti vi permetterà di ottenere una potentissima pistola semiautomatica capace di eliminare i nemici con un singolo colpo.

(lancio)

Novità della modalità Zombi – Le novità dell’aggiornamento per la Season 4 di COD: Warzone e Cold War

L’aggiornamento della Season 4 aggiungerà a COD: Cold War anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi:

Nuova regione per Outbreak: Z00 (lancio) Con l’arrivo della Season 4 Outbreak si arricchisce con Zoo, una nuova regione. In quest’area dovrete fare i conti con uno Zoo invaso dai non morti e dovrete anche affrontare Operazione Excision, una nuova missione principale che fungerà da prologo per la prossima mappa Zombi in arrivo a metà stagione.

(lancio) Mauer der Toten (in arrivo a metà stagione) In questa nuova mappa zombi classica i giocatori dovranno affrontare le orde di non morti che infestano una Berlino Est devastata dalla guerra.

(in arrivo a metà stagione) Nuova mappa per la modalità Carneficina: Collateral (lancio) I giocatori PlayStation potranno giocare alla modalità Carneficina nella nuova mappa Collateral

(lancio) Nuova mappa per la modalità Carneficina : Rush (in arrivo durante la staginoe) Nel corso della stagione i giocatori potranno affrontare i non morti all’interno di Rush, la nuova mappa multigiocatore che arriverà a metà stagione.

: (in arrivo durante la staginoe)

Nuove armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento per la Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Insieme alla Season 4 questo aggiornamento arricchirà anche COD con nuove armi e operatori per Cold War e Warzone:

Jackal: Patto di Varsavia (lancio) Jackal è un mercenario sudafricano che si è infiltrato nella stazione terrestre della CIA per conto di Pegasus. Questo spietato guerriero lavora sempre per il miglior offerente ed è terribilmente odiato e temuto dai suoi avversari.

(lancio) Salah: NATO (in arrivo nel corso della stagione) Salah è un membro della squadra della CIA che si è infiltrata nel punto di schianto del satellite in Algeria. Questo soldato d’élite è specializzato in tecniche di combattimento e negoziazione che lo rendono una risorsa molto importante per la NATO.

(in arrivo nel corso della stagione) Weaver: NATO (in arrivo nel corso della stagione) Nato nell’URSS e cresciuto in America, l’agente del Clandestine Service della CIA, Grigori Weaver, partecipa in entrambi gli schieramenti della Guerra Fredda. Nel corso della Season 4 questo grande soldato si avventurerà nel quartier generale di Requiem e affronterà a testa alta la minaccia dei non morti.

(in arrivo nel corso della stagione) MC 82 (lancio) L’MC 82 è una mitragliatrice leggera automatica con la cadenza di fuoco più alta della sua categoria e che vanta una buona velocità di puntamento.

(lancio) C58 (lancio) Il C58 è un fucile d’assalto automatico con una cadenza di fuoco ridotta ma che è in grado di infliggere gravi danni a corto raggio.

(lancio) Sparachiodi (lancio) Questo attrezzo da lavoro automatico vi permetterà di eliminare i vostri avversari dalla corta distanza utilizzando solamente 3 colpi.

(lancio) OTs 9 (in arrivo nel corso della stagione) Questa mitraglietta vanta un ottimo potere d’arresto e un’eccellente cadenza di fuoco, ma soffre a causa di un caricatore da soli 20 colpi.

(in arrivo nel corso della stagione) Mazza (in arrivo nel corso della stagione) Questa arma contundente medioevale è perfetta per eliminare i nemici vicini con un singolo colpo ben assestato.

(in arrivo nel corso della stagione) Modificate le statistiche di molte armi per rendere il gioco più equilibrato

Novità su Warzone – Le novità dell’aggiornamento per la Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Oltre alla Season 4 di Cold War, questo aggiornamento aggiungerà tanti contenuti anche a COD Warzone:

Nuovi punti d’interesse (lancio) Con l’arrivo della Season 4 si sono schiantati su Verdansk un gran numero di satelliti. I punti dello schianto non sono segnati sulla mappa, ma potrete facilmente vederli esplorando la regione.

(lancio) Porte Rosse (lancio) Adesso in alcuni punti di Verdansk potrete trovare delle misteriose porte rosse. Queste porte emanano un’aura sovrannaturale che ricorda molto una specifica mappa zombi del primo Black Ops e attraversandole potrete ottenere dei risultati imprevisti.

(lancio) Gulag Hijacked (lancio) Ora la classica arena del Gulag sarà sostituita con una ricostruzione in compensato del ponte della mappa Hijacked.

(lancio) Nuovo veicolo: Moto da cross (lancio) La moto da cross è un nuovo veicolo che sarà posizionato per tutta Verdansk. Questo mezzo è estremamente veloce e maneggevole, ed è in grado di eseguire azioni speciali come scivolate e drift.

(lancio) Carico (in arrivo a metà stagione) In questa modalità 40 giocatori avranno il compito di scortare due carovane, mentre altri 40 dovranno cercare di sabotarli.

(in arrivo a metà stagione) Ritorna la playlist mini royale

Questo è tutto!

Queste sono tutte le novità principali che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Cold War, ma per informazioni relative ai Bug Fix dovremo aspettare il lancio ufficiale della stagione. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.