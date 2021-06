No More Heroes 3 protagonista di un nuovo video di gameplay

Se eravate in spasmodica attesa di nuovo materiale video relativo al gameplay di No More Heroes 3 , finalmente è giunto il momento di placare le vostre voglie. Nella giornata di ieri, difatti, nel corso dell’ultimo Nintendo Treehouse: Live è stato mostrato in anteprima un nuovo filmato dedicato al gioco pubblicato da Marvelous e sviluppato da Grasshopper Manufacture . Il trailer in questione ha messo sul piatto ben 25 minuti di gameplay , così da permettere ai fan di dare uno sguardo più ravvicinato alle meccaniche che regoleranno la prossima avventura di Travis Touchdown , a poche settimane dal lancio .

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.