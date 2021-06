Come scegliere il bookmaker per scommettere su eventi calcistici? Quali criteri tenere in considerazione?

Trovare il giusto bookmaker ove piazzare le tue scommesse calcistiche non è poi così difficile. Sul panorama delle scommesse online in Italia, vi sono moltissimi operatori che offrono un’offerta di gioco eccellente ed un servizio clienti a cinque stelle. Tuttavia, vi starete chiedendo… come davvero scegliere il sito giusto? Quali criteri tenere in considerazione? Ecco, la nostra guida vi indicherà la strada, fornendovi gli strumenti per selezionare con criterio il vostro prossimo sito per scommettere online con soldi veri!

Valuta il palinsesto di gioco

Se vuoi scommettere sulle partite di calco, allora dovrai considerare in primis il palinsesto di gioco messo a disposizione dell’operatore. Naviga sul sito e dai un’occhiata ai campionati disponibili sui quali potresti scommettere. Un must per ogni bookmaker sono ovviamente la Premier League, La Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga e la Liga Spagnola. Se, poi, sei un esperto di campionati minori, verifica la presenza di campionati di seconda e terza fascia ovvero le leghe inferiori dei maggiori campionati europei. Se sei un’amante delle schedine in multipla, più campionati avrai a disposizione e maggiori sono le possibilità di personalizzare la tua puntata in base a diversi eventi calcistici.

Controlla i mercati di gioco

Come ben saprete, scommettere non significa esclusivamente indovinare il vincitore di una partita. Ogni operatore, infatti, mette a disposizione, oltre all’1X2, un centinaio di mercati diversi per ogni singolo evento calcistico.

Ti suggeriamo, pertanto, di cliccare su un evento disponibile e verificare il numero di mercati alternativi disponibili per quella determinata partita. Questo ti darà un’idea sul numero di varianti di gioco proposte dall’operatore per singolo match. A cosa ci riferiamo? Ebbene, il nostro riferimento va a mercati quali goal/no gal, under/over, numero goal segnati, combo, doppie chances, handicap, numero di goal per tempo di gioco, numero di goal squadra casa/ospite, marcatore, risultato esatto, risultato primo e/o secondo tempo e così via.

Avere a disposizione un numero importante di mercati di gioco alternativi ti dà un sostanziale vantaggio nella personalizzazione della tua schedina di gioco e ti garantisce una maggiore flessibilità nella scelta della tua puntata.

Bonus alla registrazione ed offerte promozionali

Il modo più semplice per costruire il tuo bankroll è legato anche alla possibilità di sfruttare le scommesse gratuite ed altri eventuali bonus al momento iscrizione. Molti bookmakers, infatti, propongono bonus di benvenuto, con o senza deposito di cui potrai fruire al momento della registrazione. Tieni d’occhio anche le promozioni ricorrenti proposte dall’operatore: parliamo in sintesi di bonus sulle multiple, bonus su determinati eventi calcistici, bonus di ricarica etc.

La presenza di una generosa proposta di bonus non farà altro che incrementare le tue possibilità di vincita, ridurre i rischi di giocata e massimizzare i tuoi profitti.

Valuta le quote di gioco

Criterio imprescindibile nella scelta del tuo prossimo bookmaker è senz’altro legato alle quote di gioco messe a disposizione. Cerca di valutare con attenzione le differenze delle quote di gioco per singolo evento, magari comparando due o più operatori. Non è un segreto che i bookmakers stranieri non AAMS offrano quote più competitive e generose rispetto ai siti regolamentati AAMS, i quali sono soggetti a maggiori restrizioni e limitazioni.

Ovviamente maggiori saranno le quote di gioco e più elevate saranno le tue potenziali vincite. Se poi decidessi di scommettere in multipla, la presenza di quote competitive farà la differenza ed aumenterà significativamente la tua vincita potenziale!

Verifica le limitazioni di giocata

Un’Alto punto chiave risultano sicuramente le soglie minime di puntata e le somme massime di vincita per singola scommessa definite dal sito. Ti suggeriamo di verifica sempre quale sia la soglia minima di giocata e quanto potrai ottenere come vincita massima.

Per coloro che amano diversificare le proprie schedine ed hanno un budget di gioco abbastanza risicato, orientatevi per bookmakers che abbiano soglie minime di giocata molto basse (diciamo inferiore a 0.50€) in modo tale da poter piazzare numerose scommesse simultaneamente. Per gli High Rollers, ovvero coloro che giocano e puntano somme elevate per raggiungere grossi guadagni, tenete sempre d’occhio qual è il limite imposto dall’operatore per le vostre vincite.

Conclusioni

Speriamo di averti fornito dei suggerimenti preziosi per agire con maggiore consapevolezza nella scelta del vostro prossimo sito di scommesse. A nostro parere, questi sono gli aspetti che fanno la differenza quando si tratta di puntare soldi su eventi calcistici. Certo, il tutto dipende dal tuo budget, da come preferisci scommettere (singola, multipla) e quali sono le tue aspettative finali! Ma possiamo senza ombra di dubbio affermare che i nostri criteri hanno un valore universale e ti aiuteranno nel valutare (e scegliere) consapevolmente dove scommettere!