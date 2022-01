Activision Blizzard: i giochi rimarrebbero su PlayStation per via di alcuni accordi

Sony risponde ufficialmente alla notizie dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, parlando anche delle aspettative che essa avrebbe riguardo l’uscita dei giochi su PlayStation

Mentre Microsoft fa letteralmente sobbalzare l’intero panorama videoludico, alimentando con l’acquisizione di Activision Blizzard anche la gioia e le preoccupazioni dei videogiocatori, PlayStation sembra intenta a continuare a rimanere concentrata sulle proprie strategie. Questo mese è stato infatti piuttosto prolifico per la nuova direzione intrapresa dai titoli prodotti gli anni scorsi negli studi di Sony, con l’arrivo di God of War su PC e il rilascio imminente di Uncharted: Legacy of Thieves Collection sempre su Steam.

Inoltre, proprio ieri è stato rilasciato anche uno sfarzoso trailer riguardante la storia di Horizon Forbidden West, e le reazioni entusiaste da parte dei fan dimostrano comunque la potenza ancora indiscussa delle esclusive di Sony. In aggiunta, quest’oggi l’azienda ha voluto anche rispondere alle crescenti perplessità sul futuro adesso che Activision Blizzard è passata nelle mani di Microsoft, rilasciando delle dichiarazioni riguardanti ciò che accadrà ai giochi della software house presenti su PlayStation.

Cosa farebbe rimanere i giochi Activision Blizzard su PlayStation

La risposta in questione, leggibile sulle pagine del Wall Street Journal, non si dilunga troppo sulle aspettative che Sony vuole continuare a riporre verso Microsoft e Activision Blizzard, e il trattamento che subiranno i giochi che sono stati lanciati finora sempre come titoli multipiattaforma. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale effettuata dall’azienda giapponese dopo questo gigantesco affare, e va a richiamare il lungo rapporto di collaborazione che PlayStation ha mantenuto sinora con Activision. Il portavoce di Sony spiega come la compagnia si aspetta che Microsoft adibisca agli accordi contrattuali, e che continui ad assicurare il multipiattaforma per le opere di Activision.

Sony has published a first statement after Microsoft's announcement of acquiring Activision-Blizzard 'We expect that Microsoft will abide by contractual agreements and continue to ensure Activision games are multiplatform.'https://t.co/r5qqBtz89E pic.twitter.com/l1ifTEOOG5 — Nibel (@Nibellion) January 20, 2022

Nelle scorse ore, Phil Spencer aveva già parlato relativamente alla possibilità di rendere esclusivi dei giochi creati da Activision Blizzard, anche se è stato piuttosto vago su questo argomento. Le uniche cose che ha lasciato trasparire in modo chiaro, sono le sue intenzioni nel portare più contenuti possibili nel catalogo di Game Pass, e di non voler sottrarre le community di giocatori dalle altre piattaforme. Sarà in ogni caso improbabile che Activision Blizzard vada a rimuovere i giochi già presenti sulle varie console, ma è difficile dire invece che tipo di trattamento subiranno i nuovi titoli non ancora annunciati.

