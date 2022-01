Jojo Rabbit arriva in chiaro su Disney +

Jojo Rabbit arriva anche su Disney + dal 21 Gennaio 2022, che si prepara ad ospitare uno dei film più discussi del 2019

La storia di un ragazzo tedesco piuttosto solitario e la sua immaginazione, in un contesto di grande satira sulla Seconda Guerra Mondiale. Umorismo e profondità saranno i protagonisti dell’intero scenario emotivo di questo interessante film.

Per tutti coloro che non sono riusciti ancora a vederlo o per chi lo avesse visto e già amato, questa è una grande opportunità. Dal 21 Gennaio “Jojo Rabbit” arriva anche su Disney +.

Tratto dal romanzo del 2004 “Il cielo in gabbia” (Caging Skies) di Christine Leunens, già pubblicato col titolo “Come semi d’autunno”, il film è una commedia sul nazismo del tutto inusuale. La satira sulla Seconda Guerra Mondiale viene descritta in un modo assolutamente coinvolgente e profondo, ma allo stesso tempo ironico e non impegnativo.

Il piccolo protagonista, Johannes Betzler detto Jojo, è un bambino di 10 anni che vive nel periodo della Germania nazista del 1945. La sua vita è piuttosto solitaria, infatti trascorre le sue giornate solo con la madre Rosie, avendo perso alcuni dei suoi cari. A “colorare” le sue giornate di entusiasmo, motivazione e azione, ci penserà la compagnia del suo amico immaginario: una versione infantile e molto buffa e grottesca di Adolf Hitler.

Questo sarà il prodotto della sua immensa ammirazione e immaginazione per il regime dittatoriale in cui è nato e cresciuto, facendo parte del fenomeno della gioventù Hitleriana. Nonostante il suo odio profondo verso gli ebrei, seppur non ne avesse mai incontrato uno, Jojo dovrà fare i conti con una lotta interiore che solo il suo amico immaginario potrà comprendere e saprà come risolvere.

JoJo Rabbit su Disney +

“Jojo Rabbit” è diretto da Taika Waititi, che interpreta anche il ruolo dello stesso amico immaginario nel film. L’azione è sicuramente il suo punto forte, se consideriamo anche la regia di “Thor: Ragnarok”, ad esempio. Il successo è stato lampante: il film ha vinto un Premio Oscar e un Premio BAFTA, entrambi per la miglior sceneggiatura non originale.

Ha ricevuto, in totale, sei candidature ai Premi Oscar 2020 come Miglior Film, Miglior Attrice non protagonista per Scarlett Johansson, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior Montaggio, Migliori Costumi e Migliore Scenografia.Vincitore del People’s Choice Award al Festival di Toronto 2019 e film d’apertura al festival del cinema di Torino.

Un cast del tutto intrigante in questa pellicola: vediamo Roman Griffin Davis nel ruolo del protagonista, Jojo. Scarlett Johansson sarà Rosie, sua madre, Sam Rockwell nei panni del capitano Klenzendorf e ancora , Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen.

Sicuramente un film da vedere e da rivedere. Dal 21 Gennaio, comodamente dal nostro divano su Disney +! Goditi il trailer cliccando qui e scrivici pure nei commenti le tue opinioni!

