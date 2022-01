Battlefield 2042: nuova schermata dei punteggi in arrivo

Uno screenshot ci mostra il work-in-progress di quella che sarà la nuova schermata dei punteggi in Battlefield 2042, e non manca molto

In seguito a quella che su Steam è un’accoglienza “perlopiù negativa”, il team di sviluppo DICE ha dichiarato di voler provvedere ai problemi di Battlefield 2042 con un aggiornamento che, a quanto pare, include una nuova schermata dei punteggi. Per il momento, la versione 3.2 è live ed include un bilanciamento alla distribuzione dei punti esperienza per Battlefield Portal. Insomma, non si può certo dire che il team abbia battuto la fiacca da quando il periodo festivo è terminato. A testimoniarlo è uno screenshot pubblicato dagli sviluppatori sui canali social ufficiali.

DICE dice che la schermata dei punteggi di Battlefield 2042 cambierà

La schermata interessata è ancora lontana dall’essere completa, ma per ora sembra già promettere bene per il futuro di Battlefield 2042. L’interfaccia include un resoconto del match, il numero di eliminazioni, le statistiche e i giocatori in lobby. Non per questo, però, è la versione definitiva. La schermata riceverà degli aggiornamenti anche in futuro, e DICE attende con impazienza il feedback dei giocatori quando il tutto sarà live. Vi lasciamo visionare il post interessato.

Scoreboard Refresh In Update 3.3 we will refresh our existing Scoreboard UI with a new panel that showcases how players are stacking up across the server Here’s your first look at our Work in Progress 👀 pic.twitter.com/kmRTdl2WUx — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) January 19, 2022

Quanto dichiarato dal team non manca di alludere a quanto le preferenze di matchmaking siano “ancora nel radar”. Sebbene non ci siano aggiornamenti sullo status, DICE ha assicurato che c’è ancora dell’altro da mostrare in merito. Fino ad allora, però, possiamo solo pazientare. L’insider Tom Henderson ha riportato che i primi dati di vendita si aggirano sui 4,23 milioni di unità, per poi specificare che questo probabilmente include anche chi ha chiesto risarcimenti e chi si è limitato a provare il gioco. Electronic Arts non ha ancora fornito conferme o smentite ufficiali in tal senso.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di quest’anticipazione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.