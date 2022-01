Activision Blizzard: Microsoft non intende allontanare l’utenza da PlayStation

Con l’incredibile notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, Phil Spencer ha voluto tranquillizzare i giocatori PlayStation, spiegando quali siano le intenzioni dietro questo evento

La notizia dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte Microsoft è giunta come un fulmine a ciel sereno per una buona parte dell’utenza, specialmente viste le dichiarazioni fatte dal capo di Xbox, Phil Spencer, solo poco più di un mese fa. In realtà, i più attenti avranno notato un certo cambiamento nelle parole di Spencer, quando la settimana scorsa era tornato a parlare di Activision Blizzard e di come non spettasse a lui giudicare una “compagnia esterna”. Ad ogni modo, le carte sono state scoperte, ed è normale che adesso sotto il comando di Microsoft ci si aspetterebbe un cambiamento totale della politica di Activision Blizzard, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo dei propri giochi sulle piattaforme PlayStation. Ed ecco che Phil Spencer torna alla carica con delle dichiarazioni non troppo specifiche, ma che donano comunque alcuni indizi su cosa accadrà in futuro per i titoli di Activision più amati anche dai giocatori fedeli a Sony.

Microsoft proseguirà il rapporto tra Activision Blizzard e PlayStation?

Ci sono un sacco di variabili che figurano grazie a quest’acquisizione. Tra le più ovvie, vi è l’esclusività che andrà a nascere verso alcune proprietà intellettuali di Activision Blizzard, le quali diventeranno titoli unicamente per le piattaforme di Xbox, e non appariranno su quelle rivali. In aggiunta, tutto ciò porrà di sicuro una conclusione definitiva alla partnership che Sony possedeva con Call of Duty, e che dava all’azienda giapponese un gran numero di contenuti esclusivi all’interno del più celebre franchise sparatutto. Sarebbe allora lecito domandarsi cosa ne sarà adesso dell’utenza che fino a questo momento ha giocato i titoli più famosi di Activision Blizzard su PlayStation, e in quale modo Microsoft vorrà sfruttare questo gigantesco vantaggio che è riuscito ad ottenere.

via Bloomberg: "Microsoft plans to keep making some of Activision’s games for PlayStation consoles but will also keep some content exclusive to Xbox." pic.twitter.com/GtraXTW3l9 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 18, 2022

Su Bloomberg, Phil Spencer decide di rispondere anche a questo tipo di perplessità. Il boss di Xbox non fa dichiarazioni troppo concrete, ma afferma come l’intenzione di Microsoft non sia quella di allontanare l’utenza dalle piattaforme PlayStation. Egli cerca dunque di dare un po’ di sollievo ai giocatori di giochi Activision Blizzard adesso situati sulle piattaforme di Sony, i quali saranno attualmente quelli più preoccupati per il futuro. Queste parole fanno inoltre tornare in mente anche ciò che lo stesso CEO disse nei confronti dell’acquisizione di Bethesda, dove i titoli in esclusiva saranno decisi caso per caso, e i giochi appartenenti alla casa videoludica non verranno rimossi dalle varie piattaforme.

