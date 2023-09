In questa nuova guida dedicata a Starfield vi spiegheremo come fare a cambiare la vostra nave in modo facile e veloce

Durante tutto Starfield la nave spaziale sarà il vostro principale mezzo di trasporto e rifugio tra l’esplorazione di un pianeta e l’altro. La prima astronave che vi viene affidata all’inizio del gioco fa il suo dovere, ma dopo poco tempo inizierete a sentire il bisogno di qualcosa di più potente. Per aiutarvi a trovare un nuovo velivolo abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come cambiare nave su Starfield in modo facile e veloce.

Trovare una nuova astronave | Starfield: come cambiare nave

Per prima cosa vogliamo spiegarvi come fare ad ottenere una nuova astronave. Fortunatamente Starfield è un gioco che offre davvero tanta libertà ai giocatori e di conseguenza avrete tanti metodi diversi per trovarne una. Qui di seguito potrete trovare tutti i metodi principali con cui ottenere una nuova nave su Starfield:

Comprare una nave Ovviamente il metodo più semplice e banale per ottenere una nuova nave è acquistarne una. Le astronavi possono essere vendute da tanti dei diversi venditori presenti nelle città, ma per comprarne una in modo semplice e veloce potete parlare con uno dei tecnici che solitamente si trova nei pressi dei punti di atterraggio.

Ottenere una nave come ricompensa Un metodo un po’ meno affidabile per ottenere una nuova nave è quello di riceverla come ricompensa al termine di una missione.

Trovare una nave abbandonata A volte esplorando lo spazio e i pianeti potrete imbattervi in delle astronavi abbandonate. Non essendoci alcun proprietario a mettersi tra voi e il vostro nuovo mezzo, potrete facilmente reclamare tutte le navi senza padrone che troverete.

Rubare una nave Se qualche NPC è in possesso di un’astronave particolarmente bella potete sempre usare le maniere forti per prenderne il controllo. Se il mezzo in questione appartiene a dei personaggi non ostili vi basterà salire a bordo del loro mezzo e sterminare tutti i membri dell’equipaggio, ma se invece la nave è ostile dovrete impegnarvi un po’ di più. In questi casi infatti dovrete prima disabilitare i motori della nave con le vostre armi per poi abbordarli e uccidere l’equipaggio. Se volete saperne di più, qui potrete trovare una guida dedicata al furto delle astronavi.



Passare da un mezzo all’altro | Starfield: come cambiare nave

Ora che vi siete procurati un nuovo mezzo è il momento di impostarlo come astronave principale. Per farlo vi basterà trovare uno dei tecnici presenti nei pressi dei punti di atterraggio delle città, parlare con lui e poi selezionare l’opzione “Mi piacerebbe vedere e modificare le mie navi”.

Una volta fatto ciò potrete accedere ad una schermata in cui sono presenti tutte le astronavi che possedete. Qui vi basterà selezionare la nave che volete usare e premere il pulsante “Y” (oppure “C” su PC) per impostarla come nave casa. In questo modo avrete una nuova astronave principale che verrà utilizzata in automatico per gli spostamenti tra un pianeta e l’altro.

Accorgimenti | Starfield: come cambiare nave

Prima di passare da una nave all’altra vogliamo parlarvi di alcune cose a cui stare attenti. Innanzitutto sappiate che passando da una nave più grande ad una più piccola alcuni dei membri del vostro equipaggio potrebbero essere rimossi. Per questo motivo ogni volta che cambiate nave vi consigliamo di controllare che nessuno dei membri migliori venga lasciato a terra.

Inoltre è importante ricordare che anche se avete ottenuto una nave e l’avete impostata come casa, non è detto che possiate utilizzarla. Le astronavi migliori infatti richiedono un certo livello di pilotaggio prima di poter essere utilizzate. Prima di cambiare nave vi consigliamo quindi di essere certi che la relativa abilità sia abbastanza sviluppata.

Pronti a partire!

Qui si conclude il nostro articolo su come cambiare nave in Starfield. Ora non vi resta altro da fare che selezionare l’astronave che preferite e partire verso la volta celeste. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultimo RPG di Bethesda, qui di seguito potrete trovare tante altre guide dedicate a Starfield:

Starfield è disponibile ora per PC e Xbox Series X | S.