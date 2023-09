Starfield: ecco le migliori abilità da utilizzare

In questa guida andremo a vedere quali sono le migliori abilità da sbloccare assolutamente nelle prime fasi di gioco di Starfield e che vi garantiranno una buona esperienza. Scopriamole insieme

Il nuovo gioco di Bethesda è finalmente arrivato sulle nostre piattaforme dopo svariati rinvii. Fin da subito si nota un approccio ben più diversificato nel famoso “albero” delle abilità rispetto agli altri titoli della software house statunitense come Skyrim o Fallout. Anche le azioni che può compiere il nostro personaggio sono alquanto limitate, almeno inizialmente, e starà a noi decidere quale strada intraprendere per il suo sviluppo. Tuttavia alcune abilità sono veramente essenziali ed ecco perché in questa guida vi riportiamo le migliori che dovrete sbloccare assolutamente nelle prime ore di gioco di Starfield per vivere al meglio l’esperienza.

Migliori abilità da sbloccare per prime in Starfield

Guadagnare esperienza non è poi così difficile in Starfield, soprattutto a inizio gioco. Crescere di livello sarà una vera e propria passeggiata, sopratutto portando a termine le missioni, principali e secondarie, che ci verranno assegnate dai vari NPC che incontreremo durante la nostra avventura. Dimenticatevi anche dell’aumento di livello dell’abilità come avveniva per Skyrim.

Starfield, come detto a inizio articolo, rivoluziona abbondantemente quello che è l’albero delle abilità che il giocatore potrà sbloccare nel corso del gioco. In totale avremo 5 categorie a suddividere le varie abilità (Fisico, Sociale, Combattimento, Scienza e Tecnologia). Tuttavia, rimangono alcuni “limiti” imposti dal numero di punti da spendere in un ramo precedente o il completamento di alcuni obiettivi per poter potenziare il grado dell’abilità. Vediamo adesso quali sono le abilità che secondo noi dovrete sbloccare per prime.

Addestramento boostpack (tecnologia) | Migliori abilità Starfield

Una fra le abilità indispensabili durante tutto il gioco è sicuramente quella che vi permetterà di utilizzare i boostpack, termine puramente starfieldiano per indicare i jet pack. Il loro utilizzo tuttavia è molto differente da quello dei jet pack così come abbiamo imparato a conoscerli nel corso degli anni. Non sarà possibile planare o darsi una spinta continuativa per scalare pareti verticali.

Tramite questi saremo in grado solo di eseguire un doppio salto che ci permetterà di raggiungere altezze maggiori, ma sarà anche utile per non subire danni da caduta. Con il giusto tempismo saremo infatti in grado di darci un’ulteriore spinta che ci permetterà di atterrare comodamente. Questa abilità è molto utile su alcuni pianeti dove la forza di gravità è pari a 1 (standard utilizzato per identificare la gravità simile a quella terrestre) o addirittura superiore. Aumentare questa abilità ci permetterà di implementare le nostre capacità di “volo”.

Medicina (scienza) | Migliori abilità Starfield

Le cadute tuttavia non sono il solo modo per subire danni. In un universo pieno zeppo di nemici, pirati e dove le condizioni atmosferiche dei vari pianeti possono essere veramente ostili, cercare di rimanere con la barra della vita intatta è un’utopia. Ecco perché utilizzare degli oggetti curativi diventa importantissimo e potenziarli tramite l’apposita abilità lo è ancora di più.

Tramite questo fondamentale nodo della categoria Scienza saremo in grado di aumentare l’effetto e la velocità di cura dei vari elementi rigenerativi. Ovviamente all’aumentare del grado aumenteranno anche i benefici ricevuti, fino a un 50% di salute in più ripristinata il 50% più velocemente e la possibilità di curare un qualsiasi disturbo.

Sicurezza (tecnologia) | Migliori abilità Starfield

Avere ingenti quantità di medikit, trauma-pack e kit di emergenza sarà di vitale importanza, ma come fare senza soldi? Come spiegato in un’altra guida, vi sono vari modi per farne in grandi quantità, ma quello più efficace è sicuramente quello di scassinare le casseforti che incontreremo nelle missioni, che sono sempre ben imbottite di crediti. Inoltre anche forzare delle porte sarà utile per trovare crediti, ma anche armi, tute, caschi e zaini migliori. Inoltre, in alcune missioni, questo talento sarà fondamentale per il prosieguo delle stesse.

Sbloccare il nodo Sicurezza sarà importante sotto vari punti di vista e all’aumentare del livello sarete in grado di aprire serrature sempre più impegnative tramite l’utilizzo dei digipick, accumulando man mano un numero maggiore di tentativi. Trafugare crediti e oggetti non è stato mai tanto comodo!

Sollevamento pesi (fisico) | Migliori abilità Starfield

Sgraffignare ogni oggetto, almeno nelle prime fasi, potrebbe essere controproducente. Avere molto peso con voi potrà compromettere la vostra avventura. Sebbene il nostro personaggio sia in grado di portare con sé una quantità illimitata di oggetti, una volta raggiunto il limite di peso trasportabile saremo costretti a camminare, altrimenti consumeremo tutto l’ossigeno e non potremo più compiere dei viaggi veloci mentre siamo a piedi.

Insomma, una vera e propria grana, sopratutto considerando il fatto che 135 kg non sono poi molti, specie se vogliamo avere più armi e vari materiali per la costruzione e il miglioramento dell’attrezzatura. Aumentando il grado di questa abilità riusciremo a trasportare un carico complessivo di 235 kg e otterremo anche un bonus contro lo sbilanciamento.

Fitness (fisico) | Migliori abilità Starfield

In un universo in cui l’esplorazione a piedi la fa da padrone, almeno per quello che concerne i pianeti, avere una buona resistenza vi permetterà di muovervi più facilmente. Correre infatti vi garantirà un’esplorazione più rapida che altrimenti sarebbe veramente tediosa, soprattutto quanto dovremo raggiungere vari punti di un pianeta distanti tra loro semplicemente camminandoci. Questa abilità vi permetterà di implementare la vostra riserva di ossigeno via via che ne aumenterete il grado, garantendovi scatti più lunghi e anche una maggiore resistenza nei combattimenti corpo a corpo.

Balistica (combattimento) | Migliori abilità Starfield

Il mondo è un posto crudele, figuriamoci un universo invaso da pirati, spazianti e ogni genere di creatura pronta ad azzannarci il collo. Se curare le ferite è importante per sopravvivere più a lungo ai vari nemici, aumentare la potenza di fuoco lo è ancora di più perché vi permetterà di eliminarli in meno tempo e con meno proiettili.

Tramite l’abilità Balistica infatti riuscirete ad aumentare il danno inflitto dalle vostre armi balistiche ogni volta che ne aumenterete il grado. Si passa dal 10%, al 20% fino ad un massimo del 30%. L’ultimo step vi farà ottenere invece un aumento della portata pari al 30% che vi garantirà danni maggiori a distanze maggiori.

Persuasione (sociale) | Migliori abilità Starfield

Ultima, ma di certo non meno importante, è l’abilità sociale Persuasione. Una delle meccaniche reintrodotte in maniera più convincente è infatti quella che permetterà, tramite apposite linee di dialogo, di soggiogare al vostro volere qualcuno. Sebbene questa ricordi molto quella presente in Oblivion, questa volta la meccanica si basa su varie scelte, ognuna con una difficoltà maggiore, da fare in una serie di round.

Questa volta sembra che gli sviluppatori abbiano voluto dare molta importanza a questa meccanica, che potremo utilizzare quasi in ogni dialogo che avremo con i vari NPC. Persuadere qualcuno non sarà facile, ma ci permetterà di evitare scontri a fuoco, di ottenere informazioni di vitale importanza che altrimenti non otterremo facilmente e via discorrendo.

Buona crescita a tutti!

In conclusione, Starfield ha sicuramente molte abilità importanti, ognuna che può essere o meno implementata a seconda delle nostre esigenze e del nostro stile di gioco. Queste erano quelle che noi di tuttotek.it riteniamo più importanti per impostare una buona base di partenza e che vi permetteranno di godere al meglio le varie avventure iniziali che vivrete nello spazio.

Prendetevi il tempo necessario per leggere attentamente cosa comporta ogni abilità e spendete parsimoniosamente i vostri punti abilità per cercare di sviluppare il vostro personaggio a seconda del vostro stile di gioco. Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo, continuate a seguire tuttotek.it. Per acquistare videogames a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.