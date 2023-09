In questa guida andremo a scoprire come vendere oggetti in Starfield. Scopriamo tutti i dettagli su questa pratica del nuovo titolo targato Bethesda

Vendere oggetti in Starfield è relativamente semplice, anche se ci sono alcune cose che i giocatori dovranno tenere a mente, come, ad esempio, la differenza tra i mercanti. Per cominciare, alcuni mercanti acquisteranno solo determinati tipi di merci e i giocatori potranno vendere solo gli oggetti che portano con sé o quelli che si trovano nelle stive delle loro navi. Anche in questo caso, però, non è complicato entrare nelle giuste dinamiche. Vendere oggetti, ovviamente, servirà a farvi guadagnare crediti extra ma, per farlo, ci sono anche altri modi e per scoprirli vi invitiamo a consultare la nostra guida dedicata al guadagno di crediti e soldi. Bando alle ciance e iniziamo!

L’arte della trattativa | Starfield: come vendere oggetti

Per vendere gli oggetti in Starfield, i giocatori dovranno prima parlare con un mercante e poi aprire il menu Compra chiedendo di vedere la sua merce. Da lì, basterà premere il tasto LB (Xbox) o il tasto Q per passare alla schermata di vendita. Se lo si fa una seconda volta, si aprirà l’inventario della nave del giocatore, consentendogli di vendere gli oggetti dalla stiva senza doverli portare fisicamente nel negozio, il che può rendere la gestione dell’inventario molto più semplice.

Purtroppo, non c’è modo di vendere gli oggetti direttamente dall’inventario di un compagno, quindi i giocatori dovranno spostarli nel proprio inventario o conservarli a bordo della nave. Vale anche la pena di notare che alcuni venditori commerciano solo un particolare tipo di merce, come armi o abiti. Tuttavia, i giocatori possono ovviare a questo problema visitando un negozio o un mercante non specializzato in un unico settore, come il negozio Jemison nell’area dello spazioporto di New Atlantis.

Abilità commerciali | Starfield: come vendere oggetti

In Starfield ci sono molte abilità eccellenti, ma per coloro che intendono fare soldi con il commercio, l’abilità che si intitola proprio “Commercio” è probabilmente una delle migliori. Aumenta la quantità di crediti che i giocatori riceveranno dalla vendita di oggetti, diminuendo al contempo l’importo da pagare per gli acquisti. Inizialmente, i giocatori otterranno uno sconto del 5% sugli acquisti e guadagneranno il 10% di Crediti in più per tutte le vendite, ma se acquisteranno o venderanno un numero sufficiente di oggetti unici, potranno potenziare l’abilità. Al grado 4, l’abilità Commercio offre uno sconto del 20% e aumenta tutti i prezzi di vendita di un enorme 25%.

Conoscere gli angoli dei mercati | Starfield: come vendere oggetti

Chi si chiede dove vendere oggetti a Starfield e come farlo, ha molte opzioni, anche se il tipo di oggetto che state cercando di vendere limiterà un po’ queste opzioni. Forse non c’è bisogno di dirlo, ma i venditori che vendono solo un tipo di oggetto compreranno solo quel tipo specifico di oggetto, il che significa che i giocatori non potranno vendere minerali a un negozio di armi e viceversa.

Per questo motivo, è meglio rivolgersi a un mercante generico per vendere oggetti a Starfield, come Jemison nell’area dello spazioportodi New Atlantis. Se i giocatori vogliono vendere oggetti rubati o di contrabbando, dovranno invece recarsi presso un’Autorità commerciale, che si trova nella maggior parte degli insediamenti principali. L’Autorità Commerciale di New Atlantis si trova nella zona del Pozzo della città.

Buona vendita a tutti!

La nostra guida su come vendere oggetti in Starfield termina qui. Abbiamo imparato che due sono gli elementi fondamentali per riuscire in questa pratica: conoscere i mercanti e le merci che loro preferiscono acquistare e rivendere e sviluppare delle abilità che vi permetteranno di guadagnare crediti extra. Fateci sapere se state giocando a Starfield e se questa guida vi è stata utile. Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming e, in particolar modo, vi segnaliamo il 25% di sconto proprio sul titolo Bethesda! Ciao, e a presto!