In attesa dell’arrivo ufficiale su PC e Xbox Series X | S previsto per il 6 settembre, Starfield sta già facendo molto parlare di sé. La nuova fatica di Bethesda, sviluppata in esclusiva Microsoft a seguito dell’acquisizione da parte della stessa di tutta Zenimax, sembra essere davvero quel che i fan volevano: un The Elder Scrolls, però ambientato nello spazio. Noi lo stiamo giocando, per potervi portare quanto prima la nostra recensione dedicata, intanto però vogliamo portarvi una serie di articoli per introdurvi a ciò che andrete a vedere a partire dalla prossima settimana. Ed è davvero, davvero tanto contenuto. Iniziamo con la lista obiettivi, ad esempio: benvenuti collezionisti!

Prima di iniziare

La lista obiettivi di Starfield consta di 50 achievements totali, di cui 22 da 10G, 17 da 20G, 8 da 30G, 2 da 50G e un obiettivo da 100G. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni degli achievements siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Starfield. La lista è attualmente in inglese perché non è stata ancora divulgata la localizzazione italiana. Detto questo, iniziamo!

Gli obiettivi da 10 G | Starfield: ecco la lista obiettivi completa!

Iniziamo la guida con gli obiettivi più piccoli, quelli da 10G:

For All, Into the Starfield : Enter Space for the First Time

: Enter Space for the First Time One Small Step : Join Constellation

: Join Constellation Into the Unknown : Complete “Into the Unknown”

: Complete “Into the Unknown” All That Money Can Buy : Complete “All That Money Can Buy”

: Complete “All That Money Can Buy” Supra Et Ultra : Join the UC Vanguard

: Join the UC Vanguard The Devils You Know : Complete “The Devils You Know”

: Complete “The Devils You Know” Deputized : Join the Freestar Rangers

: Join the Freestar Rangers Surgical Strike: Complete “Surgical Strike”

Complete “Surgical Strike” Back to the Grind : Join Ryujin Industries

: Join Ryujin Industries Guilty Parties : Complete “Guilty Parties”

: Complete “Guilty Parties” Rook Meets King : Join the Crimson Fleet

: Join the Crimson Fleet The Best There Is : Complete “The Best There Is”

: Complete “The Best There Is” Home Sweet Home : Build an Outpost

: Build an Outpost Shipping Magnate : Connect 5 Outposts with Cargo Links

: Connect 5 Outposts with Cargo Links Chief Engineer : Modify a Ship

: Modify a Ship Stellar Cartography : Visit 20 Star Systems

: Visit 20 Star Systems Privateer : Complete 30 Terminal or Misc. Missions

: Complete 30 Terminal or Misc. Missions Rock Collection : Gather 500 Inorganic Resources

: Gather 500 Inorganic Resources Thirst for Knowledge : Read 20 Skill Magazines

: Read 20 Skill Magazines I Use Them For Smuggling : Successfully Smuggle Contraband

: Successfully Smuggle Contraband Dust Off : Reach Level 5

: Reach Level 5 Traveler: Reach Level 10

Gli obiettivi da 20 G | Starfield: ecco la lista obiettivi completa!

Continuiamo con i 20G:

Further Into the Unknown : Complete “Further Into the Unknown”

: Complete “Further Into the Unknown” High Price to Pay : Complete “High Price to Pay”

: Complete “High Price to Pay” In Their Footsteps : Complete “In Their Footsteps”

: Complete “In Their Footsteps” Entangled : Complete “Entangled”

: Complete “Entangled” Unearthed : Complete “Unearthed”

: Complete “Unearthed” Industrialist : Produce 500 Total Resources from Outposts

: Produce 500 Total Resources from Outposts The Stars My Destination : Visit all Star Systems

: Visit all Star Systems Boots on the Ground : Land on 100 Planets

: Land on 100 Planets Life Begets Life : Gather 500 Organic Resources

: Gather 500 Organic Resources Jacked In : Access 50 Computers

: Access 50 Computers The Family You Choose : Recruit 10 Separate Companions

: Recruit 10 Separate Companions Starcrossed : Reach Maximum Relationship Level with a Companion

: Reach Maximum Relationship Level with a Companion War of Angels : Collect 20 Quantum Essence

: Collect 20 Quantum Essence Fleet Commander : Collect 10 Ships

: Collect 10 Ships Dark Matter : Eliminate 300 Human Enemies

: Eliminate 300 Human Enemies Another Bug Hunt : Eliminate 300 Creatures

: Eliminate 300 Creatures Elite: Reach Level 25

Gli obiettivi da 30, 50 e 100 G | Starfield: ecco la lista obiettivi completa!

Proseguiamo la guida con gli obiettivi da 30G:

A Legacy Forged : Complete “A Legacy Forged”

: Complete “A Legacy Forged” The Hammer Falls : Complete “The Hammer Falls”

: Complete “The Hammer Falls” Executive Level : Complete “Executive Level”

: Complete “Executive Level” Legacy’s End : Complete “Legacy’s End”

: Complete “Legacy’s End” Fixer : Complete 30 Activities

: Complete 30 Activities Cyber Jockey : Bypass 50 Digital Locks

: Bypass 50 Digital Locks Soldier of Fortune : Mod 50 Weapons

: Mod 50 Weapons Replicator: Craft 100 Items

Ci avviniamo alla fine con i due obiettivi da 50G:

One Giant Leap : Complete “One Giant Leap”

: Complete “One Giant Leap” Space Opera: Reach Level 50

Infine, vediamo l’obiettivo da 100 G:

Reach for the Stars: Reach Level 100

Termina qui la lista obiettivi completa di Starfield!