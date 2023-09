In questa guida dedicata a Starfield, ultima fatica di casa Bethesda, andremo a scoprire come salire di livello o livellare velocemente

Siamo a settembre e questo, senza nulla togliere agli altri giochi in uscita, è e sarà il mese di Starfield e, con ogni probabilità, si continuerà a parlare di Starfield anche nei prossimi mesi se non addirittura per i prossimi anni. L’ultima fatica di casa Bethesda si presenta come un titolo in prima persona, di stampo sci-fi in cui l’esplorazione spaziale e la componente action vengono accompagnate da delle forti e consolidate dinamiche GDR che rendono questo titolo un vero e proprio successore di spirituale di giochi del calibro di Fallout e The Elder Scrolls. Chiaramente, da buon GDR, un elemento chiave di tutta l’esperienza sarà l’esperienza stessa e accumularla per “livellare”. In questa guida andremo a scoprire come salire di livello velocemente in Starfield e quali sono le attività maggiormente remunerative in questo senso.

Dolce far niente | Starfield: come salire di livello velocemente

Dormire in un letto ripristina la salute e conferisce il perk “Ben riposato“. Essere ben riposati in Starfield dà un bonus di XP del 10% per 24 ore di gioco (in base al tempo universale), quindi è una buona idea fare un sonnellino prima di partire per una missione o intraprendere missioni secondarie, servirà come supporto alla salute del vostro PG ma per salire di livello velocemente. Avete un letto sulla vostra nave, nella vostra stanza al Constellation Lodge e, se avete il tratto Kid Stuff, a casa dei vostri genitori a New Atlantis. Inoltre, anche se non è efficace come dormire, bere un tè Boba alieno vi darà un modesto aumento di XP: 2% per 15 minuti reali.

Esplorare ripaga sempre | Starfield: come salire di livello velocemente

Un altro modo per livellare velocemente in Starfield, come in molti altri titoli, è sicuramente quello di esplorare e scoprire nuovi luoghi e nuove zone. Si ottengono 20 XP ogni volta che si trova una nuova location, sia essa un punto di riferimento, un insediamento o un punto di interesse. Il modo migliore per gestire l’esplorazione è iniziare da un punto di atterraggio, come una città o un avamposto, ed esplorare tutte le aree di interesse nelle vicinanze.

Usate lo scanner per identificare i punti di interesse o i luoghi sconosciuti all’orizzonte e mettete un segnalino sulla mappa di superficie. Tornate nello spazio e scegliete un punto di atterraggio vicino al vostro segnalino per ridurre il tempo necessario a raggiungere la vostra destinazione. In questo modo si possono ottenere 100 o più XP dalla prima visita a un pianeta, più alcuni extra per essere arrivati nello spazio intorno al pianeta e alle sue lune la prima volta.

Rispondere alle giuste richieste | Starfield: come salire di livello velocemente

Le richieste della Commissione Commerciale sono un modo solido per guadagnare crediti, ma anche un modo semplice per trovare nuove località. La maggior parte di queste richieste prevede il raggiungimento di una nuova posizione nello spazio, il che vi farà guadagnare XP così come lo faranno l’atterraggio e l’esplorazione (paragrafo precedente) del luogo in cui si è appena atterrati. In genere si possono ottenere da 60 a 100 XP con una semplice richiesta di taglia. Non lasciatevi scappare la possibilità di livellare grazie a queste attività.

Completare le missioni | Starfield: come salire di livello velocemente

Solo durante la prima visita a New Atlantis, i cittadini buoni – e quelli meno buoni – vi consegneranno almeno una dozzina di missioni. Le missioni più semplici, come scambiare una gemma con un piatto o trovare una manciata di biosensori, possono non ricompensare con una tonnellata di XP, ma, soprattutto quando si è agli inizi, si accumulano rapidamente. Le missioni più lunghe o più impegnative, invece, tendono a regalare qualche centinaio di XP.

Ad esempio, per completare il giro di New Homestead su Titan ci vogliono probabilmente 10 o 15 minuti di camminata lenta e di ascolto dei discorsi di Bill Starsap, ma alla fine si ottengono 200 XP. Alcune catene di missioni complesse, come quella del Nastro Rosso a Cydonia su Marte, aprono diverse nuove missioni e possibilità di guadagnare XP.

Attenzione alle fazioni | Starfield: come salire di livello velocemente

Le missioni di fazione, in particolare, sono un modo garantito per ottenere almeno 200 XP o più alla volta (e anche molti crediti extra). Potete iniziare non appena atterrate a New Atlantis visitando il quartier generale del MAST e unendovi all’UC Vanguard. In base alla nostra esperienza, le prime missioni non presentano scelte che alterano la storia, quindi potete svolgerle tutte senza temere di non poter completare altre missioni di fazione. Anche le missioni di fazione più approfondite tendono a durare al massimo 30 minuti, quindi si ottiene abbastanza rapidamente ciò che serve, oltre a un bel tuffo nella storia di Starfield.

Sconfiggere nemici | Starfield: come salire di livello velocemente

Un altro dei modi per livellare velocemente in Starfield è molto semplice ma sicuramente efficace: sconfiggere i nemici. Il combattimento è uno dei modi meno efficienti per guadagnare XP, a meno che non si stia affrontando un gran numero di nemici. Ottenete 10 XP se voi o un vostro compagno sconfiggete un nemico, il che è ben poca cosa se state invadendo una nave ignara o un avamposto solitario.

Le missioni della Costellazione, tuttavia, vi mettono di fronte a qualche decina di nemici e se individuate un laboratorio abbandonato o un avamposto minerario in un sistema insediato o su una luna solitaria, potete quasi garantire che ci sarà una ciurma di spaziali o di pirati ad aspettarvi. Se si fa un pisolino prima, il perk Well-Rested può facilmente trasformare queste imprese in guadagni di XP a tre cifre.

Buon viaggio a suon di XP!

Dunque, come salire di livello velocemente in Starfield? In questa guida vi abbiamo presentato una serie di soluzioni che potrete adottare per livellare rapidamente e guadagnare XP. Fateci sapere se siete in hype per il gioco o se siete tra coloro che hanno già iniziato a navigare per l’infinito universo ricreato da Bethesda. Attendiamo i vostri commenti! Per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.