Starfield era sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno e di conseguenza tanti giocatori erano davvero impazienti di provarlo. L’impazienza di gettarsi nell’ultima avventura di Bethesda però potrebbe aver spinto alcuni giocatori a trascurare il processo di creazione del personaggio. Se ora non siete più soddisfatti dell’aspetto del vostro protagonista di Starfield, in questa guida vi spiegheremo come cambiare le sue feature in modo facile e veloce.

Dove andare | Starfield: come cambiare aspetto

Per cambiare aspetto su Starfield è necessario visitare una clinica genetica. Questi negozi sono presenti un po’ in tutte le città principali del gioco, ma quello più facile da raggiungere all’inizio si trova a New Atlantis.

Per trovare la clinica vi basterà prendere la navetta che vi fa entrare nel distretto commerciale e proseguire sempre dritto fino a quando non vedrete sulla sinistra un negozio pieno di cartelloni pubblicitari. Una volta entrati vi basterà parlare con il commesso per poter avviare nuovamente il processo di creazione del personaggio per la modica cifra di 500 crediti.

Cosa puoi cambiare | Starfield: come cambiare aspetto

Una volta che avrete pagato i 500 crediti vi ritroverete nello stesso editor del personaggio che avete utilizzato all’inizio del gioco. Questo vuol dire che ora potrete di nuovo cambiare ogni singolo aspetto del vostro PG, incluso anche il sesso e il colore della pelle. Inoltre potrete anche cambiare il vostro nome e i pronomi utilizzati.

In base al negozio in cui vi trovate però potrete anche accedere ad alcune opzioni di personalizzazione uniche. Ad esempio la clinica genetica di Neon presenta un gran numero di tatuaggi facciali tra cui scegliere, mentre quella di Paradiso invece vanta un maggior numero di capigliature tra cui scegliere. Quindi, se pensate che l’aspetto del vostro PG sia ancora migliorabile, vi consigliamo di provare ad entrare in ogni nuova clinica genetica in cui vi imbatterete.

Cosa non puoi cambiare | Starfield: come cambiare aspetto

Purtroppo le cliniche genetiche non vi permettono di modificare proprio tutto del vostro PG. In Starfield infatti non è possibile in alcun modo modificare il background scelto all’inizio del gioco. Inoltre non potrete neanche cambiare le skill o modificare l’assegnazione dei punti abilità.

Nelle cliniche genetiche inoltre non è possibile cambiare i tratti del vostro PG, ma per questo esiste un negozio apposito. Nel lato est del distretto commerciale potrete infatti trovare un negozio medico dove potrete anche cambiare i tratti iniziali del vostro protagonista.

Un nuovo volto

