Porsche Cayenne: in arrivo versioni elettriche, ibride e a combustione interna

Con un approccio su tre fronti, Porsche mira a consolidare la posizione della Cayenne come uno dei SUV più versatili e avanzati sul mercato, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità e prestazioni dei suoi clienti

Porsche Cayenne si prepara a un futuro su tre fronti, con versioni a combustione interna, ibride e completamente elettriche. La casa automobilistica di Zuffenhausen ha confermato che, anche nel prossimo decennio, il suo iconico SUV sarà disponibile in queste varianti, garantendo così una vasta scelta ai suoi clienti. L’attuale Cayenne di terza generazione verrà aggiornata per affiancare la nuova Cayenne elettrica di quarta generazione, il cui debutto è previsto per il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Autocar, i miglioramenti promessi da Porsche per le versioni non elettriche della Cayenne si concentreranno sull’efficienza del motore V8 da 4,0 litri, utilizzato nei modelli di punta Cayenne S da 468 CV, GT da 650 CV e Turbo E-Hybrid PHEV da 729 CV. Questi aggiornamenti mirano a garantire che il propulsore sia conforme ai futuri requisiti legislativi. Resta ancora incerto il destino del motore V6 da 3,0 litri, presente nelle versioni da 351 CV e nei modelli PHEV E-Hybrid da 464 CV e S E-Hybrid da 512 CV, ma è probabile che anche questo riceva aggiornamenti significativi.

Porsche Cayenne, le parole del CEO Oliver Blume

Oliver Blume, CEO di Porsche, ha sottolineato l’importanza di mantenere la Cayenne competitiva e conforme alle normative ambientali, offrendo una gamma diversificata di modelli che possa soddisfare le esigenze dei clienti. Blume ha dichiarato che la Cayenne continuerà a definire gli standard del segmento, offrendo ai clienti una gamma di modelli ibridi e a combustione potenti ed efficienti. Maggiori dettagli sulla gamma futura sono attesi nelle prossime settimane, quando Porsche fornirà ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche e sulle novità dei modelli aggiornati.

