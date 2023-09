Starfield: come guadagnare velocemente soldi e crediti vari

Itempi delle sale giochi sono finiti, ma i crediti servono ancora in Starfield: tutti soldi da guadagnare velocemente, se sapete come fare

Non vi ci vorrà molto prima di avere bisogno di soldi (altresì detti crediti) in Starfield, ed è per questo che siamo qui per spiegarvi come guadagnare velocemente il denaro in-game. Del resto, si sa, i medikit non crescono sugli alberi. O le munizioni. O la tassa del mutuo, se avete scelto un certo tratto distintivo per il vostro avatar. Sia come sia, se avete speso i vostri risparmi per prendere il gioco (e non è detto che sia questo il caso) non c’è motivo di essere al verde anche nel cosmo di Bethesda. Le migliorie per la vostra navetta costano, e lo stesso vale per… beh, tantissime cose. Non temete, ci pensiamo noi.

Tombaroli, unitevi | Come guadagnare soldi e crediti velocemente in Starfield

Non c’è, senza dubbio, un metodo onesto per guadagnare velocemente soldi e crediti in Starfield come frugare tra le tasche dei trapassati. Nossignore! Che si tratti di pirati, mercenari, passanti, filibustieri e quant’altro, se si sono beccati un proiettile sul grugno, sono tutti portafogli con le gambe (immobili) e come tali vanno ripuliti. Soprattutto se si tratta di poveri innocenti, ovviamente. Per cui, guanti alla mano, tastate il taschino e prendete il soldino. Almeno qualche centinaio di crediti, bene o male, salta sempre fuori. E, si sa, si tratta di cifre misere finché non diventa un’abitudine. Non stupisce che non ci sia alcun multiplayer…

Fuori tutto | Come guadagnare soldi e crediti velocemente in Starfield

Ricordate cosa vi abbiamo detto giusto ieri con Armored Core VI? Ebbene, lo stesso consiglio vale pure qui. Una volta finito di ripulire il defunto di turno, vi troverete parecchia roba tra le mani. Denaro a parte, si parla di armi, tute, caschi e pacchetti. Tutte cose, queste, che si possono rivendere e pure per parecchie cucuzze, se trovate armi modificate. Che siano classificate come rare (blu) o epiche (viola), sono tutte accomunate dal profitto che potete trarne. Cercate solo di non riempirvi le tasche più del dovuto se volete usufruire del viaggio rapido, e se lo fate parcheggiate la navetta nei paraggi.

Quisling je spiccia casa | Come guadagnare soldi e crediti velocemente in Starfield

Parlavamo di crediti nel raggio delle centinaia, ma forse aggiungere uno zero non fa male. Se abbiamo la vostra attenzione, vi consigliamo di darvi alle quest delle varie fazioni. Affrontate le prime affiliate con le Colonie Unite per riempirvi il portafogli nelle prime ore di gioco. Vi potete unire alle istituzioni non appena arrivate a New Atlantis, se parlate con il comandante al quartier generale MAST. Se poi vi mettete contro la flotta cremisi (Crimson Fleet in lingua originale) su Marte o vi mettete a lavorare nella sicurezza di New Atlantis, avete altre due opzioni valide.

Come dicono in Abruzzo, Chieti e ti sarà dato | Come guadagnare soldi e crediti velocemente in Starfield

Se vi servono soldi, avete mai pensato di chiederli? Alcune quest vi danno l’opzione di aiutare la gente in cambio di denaro. Non sempre funziona, ma in generale è meglio che fare i samaritani gratuitamente. E il lato migliore è che non ci sono ripercussioni di alcun tipo, dal momento che non esiste alcuna barra del karma o meccaniche analoghe nel gioco. Ciò detto, ci sono NPC come Sarah Morgan che trovano valore in chi non è troppo venale, quindi tenetene conto. Se poi vi mettete contro i pirati quando vi imbattete in una sparatoria cosmica, potete guadagnarci qualcosa. E non parliamo solo della refurtiva che potete recuperare!

“Non c’è mica il tuo nome sopra” | Come guadagnare soldi e crediti velocemente in Starfield

L’ingenuità paga. Se trovate un oggetto che non è dichiaratamente di qualcuno, potete venderlo. Libri, blocchi note, cornici digitali, equipaggiamento medico, fialette, quel che vi pare, insomma. Se l’icona apposita vi dice di non rubare un oggetto, è un altro paio di maniche (e di manette, prima che vi venga la tentazione di fare i fenomeni). Naturalmente non ci si guadagna poi granché, e c’è un solo negozio (Trade Authority) disposto a fare orecchie da mercante davanti ai ricettatori. Se però vi serve qualcosa alla svelta per armarvi a dovere, questo è il (discutibile) mezzuccio che fa per voi. A meno che sugli oggetti non ci sia scritto Andy…

Altri consigli

Ormai dovreste sapere tutto su come guadagnare crediti velocemente, ma se i soldi in Starfield non bastano mai… ecco altri due metodi. Dirigetevi al pozzo di New Atlantis e parlate con Zoe per sbloccare le richieste su commissione. Si tratta di, beh, commissioni da sbrigare, ma talvolta possono fruttarvi denaro e punti esperienza. In alternativa, sempre a New Atlantis potete trovare Noel e venderle qualsiasi tipo di materia organica. Tessuto animale, piante, eccetera. Se esplorate come si conviene e vi riempite le tasche a dovere, con Noel andate sempre sul sicuro. Purché vi laviate le mani dopo!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili?