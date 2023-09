Stellantis inaugura in Italia il suo primo Battery Technology Center

Stellantis ha inaugurato il suo primo Battery Technology Center in Italia presso il complesso industriale di Mirafiori, Torino.Si tratta del più grande centro di questo tipo in Italia e uno dei più grandi in Europa

Questo centro innovativo ha richiesto un investimento di 40 milioni di euro; amplia le capacità di Stellantis nella progettazione, sviluppo e test dei pacchi batteria, moduli, celle ad alta tensione e software destinati a alimentare i futuri veicoli dei marchi Stellantis. Il Battery Technology Center di Mirafiori impiegherà oltre 100 tecnici, principalmente lavoratori specializzati di Stellantis, che si occuperanno di:

condurre test climatici severi,

test sulla durata del ciclo di vita,

sviluppo e taratura dei software per i sistemi di gestione delle batterie (BMS)

e smontaggio di pacchi e celle per analisi e confronti.

Questo centro si inserisce nella strategia di Stellantis di realizzare veicoli elettrici di categoria superiore che soddisfino le aspettative dei clienti a costi ridotti. Stellantis sta lavorando anche alla creazione di un Battery Technology Center in Nord America, a Windsor, Ontario, Canada; questo farà parte di una rete globale di sviluppo e produzione delle batterie.

Dettagli sul primo Battery Technology Center di Stellantis

L’obiettivo di Stellantis è trasformare i suoi impianti di produzione e sedi di ingegneria in tutto il mondo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Inoltre, il Battery Technology Center contribuirà a rafforzare la presenza di Stellantis in Italia e l’impegno nei confronti dei dipendenti italiani. Questo centro è fondamentale per la produzione di pacchi batteria per veicoli elettrici, un aspetto chiave della strategia di Stellantis per realizzare veicoli elettrici di alta qualità e competitivi.

Il centro è dotato di camere climatiche per testare pacchi batteria e camere per effettuare test sulle celle. Inoltre, è progettato per essere espandibile in futuro. Stellantis ha un obiettivo ambizioso di raggiungere una quota del 100% di veicoli elettrici nelle vendite europee entro il 2030 e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti. Per sostenere questi obiettivi, l’azienda sta garantendo una capacità di batterie di circa 400 GWh e sta pianificando sei stabilimenti di produzione di batterie in Nord America ed Europa.

Inoltre, Stellantis sta lavorando per diventare un’azienda a emissioni zero di anidride carbonica in tutti gli ambiti entro il 2038, con misure di compensazione per le emissioni residue. E voi? Cosa ne pensate di questo primo Battery Technology Center di Stellantis? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).