Starfield: come scassinare qualsiasi serratura

Tanti digipick, tante serrature da scassinare: come sempre, vi guidiamo passo dopo passo ai grimaldelli cosmici nella galassia di Starfield

Altra giornata, altra guida a Starfield: di certo Bethesda non si smentisce mai, come si evince dalla presenza (anche in questo gioco) di una meccanica con cui scassinare le varie serrature presenti in giro per lo spazio. Quel che è certo è che con gli spostamenti di The Elder Scrolls e con gli enigmi di Fallout ci è andata sempre abbastanza di lusso, mentre stavolta le cose potrebbero essere un po’ meno semplici. Non temete: se state leggendo questa guida, del resto, un motivo ci sarà pure. Ci siamo riusciti, e siamo pronti a trasformare anche voi in maestri. Beh, non troppo: se qualcun altro ha bisogno di una guida, mostrategli questa.

Chi ben comincia | Come scassinare le serrature di Starfield

A forzare forzieri non sono i forzuti come potreste pensare: scassinare serrature è un arte a cui possono ambire solo i più abili, nel cosmo di Starfield. Motivo per il quale dovrete fare il dovuto giardinaggio (metaforico) presso l’albero delle abilità e cercare la voce Sicurezza. Più avanti andrete, e più elaborate saranno le serrature che si apriranno per voi come burro al contatto con un coltello arroventato. Fermo restando che occorre almeno un Digipick, vi aspettano più livelli di difficoltà con altrettanti anelli da eliminare: Principiante, Medio (due anelli), Difficile (tre) e Arduo (quattro). Ogni foro di ciascun anello va riempito coi vari perni visibili sul lato destro, facendo scorrere gli anelli fino ad allineare i fori.

“L’importante è saperlo usare” | Come scassinare le serrature di Starfield

Se vi fate prendere dalla fregola, a rimanere fregati sarete soltanto voi. Evitate dunque di usare subito il primo grimaldello che vi capita a tiro: solo perché ben si sposa con uno spazio vuoto non vuol dire che funzioni. Potreste infatti rimanere con forme incompatibili, o aver bisogno proprio del grimaldello appena usato sugli anelli a seguire. Certo, non c’è nulla a cui non possa sopperire un altro Digipick, ma giocare d’anticipo si rivelerà essenziale. E non c’è disonore nella ritirata strategica: tentare con un altro enigma vi chiederà un solo Digipick, mentre perseverare sullo stesso annullando le mosse effettuate vi obbligherà a sborsarne di più.

Gingilli a go-go | Come scassinare le serrature di Starfield

A proposito di questi benedetti Digipick, come si ottengono? Ebbene, talvolta possono cadere di tasca ai nemici. Noi vi consiglieremmo piuttosto di aprire il portafogli e sborsare quei miseri 33 crediti che richiedono. I venditori tendono ad averne fino a tre ciascuno, ma fanno scorta una volta al giorno. E non parliamo di ventiquattro ore in tempo reale, bensì in-game: coricatevi ogni volta che serve per riempirvi le tasche di Digipick. Quando si dice che chi dorme non piglia pesci! Una volta che avete fatto scorta voi, iniziate a fare pratica e dovreste, nel giro di poco tempo, riuscire ad aprire un po’ di tutto. Vi conosciamo, siete incorreggibili.

Ma non finisce qui

Avete appena appreso come scassinare le serrature, il che vi verrà utile per seguire diverse altre guide che abbiamo dedicato a Starfield in questi giorni. La prima che ci viene in mente è quella al furto delle navi, ma potreste anche volervi arricchire alla svelta o, in generale, chiederci qualche trucco per sopravvivere. Se poi questo non dovesse bastare, potete capire come vendere oggetti, cambiare aspetto, avviare il gravimotore, attraccare con la vostra nave e salire di livello in fretta. E se siete davvero indietro al punto tale da dover ancora far partire il gioco su PC, c’è una guida pure per quello!

