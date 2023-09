In questa guida vi parleremo di cosa fare su Starfield prima di gettarvi a capofitto nella libera esplorazione dello spazio e dei suoi pianeti

Una delle particolarità che contraddistingue da sempre gli RPG di Bethesda è la totale libertà offerta ai giocatori sin dall’inizio dell’avventura. In Starfield però questa caratteristica è ancora più accentuata grazie alla natura fantascientifica del titolo.

Ormai i giocatori sono abituati a regioni vaste come quella di Skyrim, ma la situazione è ben diversa quando si ha a che fare con un’intera galassia piena di pianeti visitabili. Tutta questa libertà potrebbe lasciare spaesati alcuni giocatori e per aiutarli abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo di cosa fare su Starfield prima di gettarvi ad esplorare liberamente lo spazio.

Completate le prime tre missioni | Starfield: cosa fare per prima cosa

In genere, vista l’enorme libertà offerta dai titoli Bethesda, i giocatori tendono sempre ad ignorare completamente la quest principale per dedicarsi ad altre attività. Su Starfield però vi suggeriamo di aspettare prima di perdervi nella vastità dello spazio e iniziare per prima cosa completando le prime missioni offerte dal gioco.

Una volta che avrete completato la missione “Il vecchio quartiere” avrete la possibilità di affrontare ben tre quest diverse nell’ordine che preferite. Tra queste missioni ne è presente una chiamata “Dentro l’ignoto” e noi vi suggeriamo caldamente di svolgerla il prima possibile. Completando tale quest infatti potrete accedere ad una feature molto importante che migliorerà sensibilmente la vostra esperienza di gioco.

Unitevi a una fazione | Starfield: cosa fare per prima cosa

Un’altra cosa che vi consigliamo di fare il prima possibile è unirvi ad una delle principali fazioni del gioco. Le missioni offerte da questi gruppi sono molto interessanti e come se non bastasse offrono anche delle ricompense migliori rispetto a tante altre attività secondarie. Inoltre essendo affiliati a delle fazioni avrete anche la possibilità di sbloccare nuove linee di dialogo da utilizzare in alcune situazioni.

Non puntate subito a una nave potente | Starfield: cosa fare per prima cosa

L’astronave è sicuramente uno degli elementi più importanti per qualsiasi avventuriero spaziale e di conseguenza è normale che molti giocatori vogliano ottenerne una molto forte il prima possibile. Le navi migliori però costano molto e per ottenerle dovrete prima passare un bel po’ di tempo ad accumulare denaro. Inoltre per guidare un mezzo di una classe più elevata è necessario anche potenziare abbastanza l’abilità di pilotaggio.

Tutte queste limitazioni rendono l’ottenimento di una buona nave nelle prime ore di gioco un processo molto lungo e faticoso. Per questo motivo vi sconsigliamo di cercare di ottenere sin da subito un’astronave molto potente. Nonostante ciò vi consigliamo comunque di cambiare la vostra astronave iniziale il prima possibile, puntando però a qualcosa di economico (o facile da rubare).

Fate le missioni minerarie di Cydonia | Starfield: cosa fare per prima cosa

Nell’impianto minerario di Cydonia su Marte potrete trovare un NPC chiamato Trevor che vi offrirà una semplice quest che richiedere di raccogliere 10 minerali di ferro. Ovviamente questa missione non è molto entusiasmante, ma completandola potrete ottenere accesso ad una lunga serie di altre missioni molto più interessanti e soprattutto remunerative. Svolgendo questi incarichi infatti potrete accumulare facilmente tanti crediti e oltretutto potrete anche raggiungere rapidamente tante location molto importanti nelle prime ore di gioco su Starfield.

Esplorate i pianeti meno noti | Starfield: cosa fare per prima cosa

Ovviamente le grandi città principali di Starfield offrono la possibilità di prendere parte ad una marea di attività interessanti, ma sappiate che ci sono tanti contenuti anche negli angoli meno affollati della galassia. I pianeti minori infatti possono nascondere quest molto interessanti che possono aiutarvi a partire col piede giusto con la vostra avventura. Qui si seguito potrete trovare tre luoghi accessibili in early game in cui sono presenti delle missioni secondarie molto interessanti e remunerative:

Su Tau Ceti potrete trovare la Fattoria di Lopez, un piccolo insediamento in cui un gruppo di contadini sta cercando di creare una lega per difendersi dai pirati. Se siete interessati a questa missione, preparatevi a numerosi scontri spaziali.

potrete trovare la un piccolo insediamento in cui un gruppo di contadini sta cercando di creare una lega per difendersi dai pirati. Se siete interessati a questa missione, preparatevi a numerosi scontri spaziali. Su Polvo , un pianeta del sistema Valo , potrete trovare Hopetown . Questa piccola cittadina presenta numerose missioni secondarie interessanti, tra cui una dedicata all’identificazione di un misterioso contrabbandiere.

, un pianeta del , potrete trovare . Questa piccola cittadina presenta numerose missioni secondarie interessanti, tra cui una dedicata all’identificazione di un misterioso contrabbandiere. Infine potete visitare Nesoi nel sistema Olympus per trovarvi nella stessa orbita della stazione spaziale Almagest. Salendo a bordo di questa stazione potrete prendere parte ad una battaglia davvero entusiasmante e guadagnare allo stesso tempo un bel po’ di crediti.

Pronti ad esplorare!

Qui si conclude la nostra guida su cosa fare per prima cosa su Starfield. Una volta completate tutte queste attività potrete finalmente dedicarvi ad esplorare l’universo nel modo che preferite.

Qui si conclude la nostra guida su cosa fare per prima cosa su Starfield. Una volta completate tutte queste attività potrete finalmente dedicarvi ad esplorare l'universo nel modo che preferite.

Starfield è disponibile ora per PC e Xbox Series X | S.