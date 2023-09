In questa guida di Starfield andremo a scoprire tutti i dettagli relativi ad un’operazione da effettuare con la vostra navetta, ovvero attraccare, scopriamo come si fa

L’attracco in Starfield può sembrare un’operazione semplice, ma per i neofiti dello spazio, può risultare sorprendentemente complicato. Tuttavia, non c’è nulla da temere! Abbiamo preparato una guida dettagliata per spiegarvi come diventare esperti nell’arte di attraccare a una nave o a una stazione spaziale in Starfield. Prima di iniziare l’operazione di attracco, ci sono alcune cose che dovete avere a mente. Assicuratevi di essere nella cabina di pilotaggio della vostra nave e di avere il pieno controllo su di essa. Inoltre, è fondamentale ottenere l’approvazione per l’attracco dal luogo in cui desiderate atterrare. Questa approvazione è essenziale per evitare problemi e conflitti nello spazio.

Mirate al “bersaglio” | Starfield: come attraccare

Una volta ottenuta l’approvazione per l’attracco, il passo successivo è mirare al luogo in cui intendete atterrare. Utilizzate il vostro controller per spostare il mirino verso la nave o la stazione spaziale di destinazione. È possibile accedere a questa funzione premendo il pulsante LB. L’abilità di mirare con precisione è cruciale in Starfield. Assicuratevi di allineare il mirino esattamente sul bersaglio desiderato prima di procedere. Potete fare piccoli aggiustamenti utilizzando il gamepad o il mouse, a seconda della vostra configurazione di gioco.

L’attrezzatura giusta | Starfield: come attraccare

Una volta che avete mirato al bersaglio, avrete due opzioni principali: salpare o attraccare. Questa scelta dipende dalla vostra intenzione e dalla situazione. Per selezionare l’opzione desiderata, premete il pulsante A per salpare o il pulsante X per attraccare. Se scegliete di attraccare, assicuratevi di essere abbastanza vicini al bersaglio e allineati correttamente. Il processo di attracco richiede precisione, quindi prendetevi il ​tempo che vi serve. Una volta premuto il pulsante di attracco, la vostra navetta veicolo inizierà automaticamente il processo di aggancio. Assicuratevi di seguire attentamente le istruzioni a schermo per garantire un attracco sicuro.

Navi nemiche | Starfield: come attraccare

Se avete intenzione di catturare una nave nemica e aggiungerla alla vostra flotta, dovrete seguire una procedura leggermente diversa. Prima di tutto vi toccherà danneggiare la nave nemica abbastanza da renderla vulnerabile all’attracco. Questo può richiedere un po’ di tempo e abilità, quindi mantenete la calma e continuate a sparare finché la nave nemica non sarà pronta per l’aggancio. Tuttavia, fate attenzione a non danneggiare troppo la nave nemica, altrimenti potrebbe esplodere, causando la perdita di risorse preziose. Una volta che la nave nemica è abbastanza danneggiata, procedete con l’attracco seguendo le stesse istruzioni di cui sopra.

Buona navigazione!

E dunque, come attraccare in Starfield? In questa guida vi abbiamo presentato una serie di consigli e suggerimenti da seguire per far sì che questa operazioni diventi molto semplice. Fateci sapere se state giocando Starfield o se siete tra coloro che aspetteranno ancora qualche ora prima di metterci le mani su. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte del catalogo di Kinguin.